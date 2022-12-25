В Новосибирске умер глава совета директоров инструментального завода Громов

При жизни Громова удостаивали государственными и областными наградами. Он являлся заслуженным машиностроителем в регионе.
Геннадий Енакентьевич родился 11 ноября 1949 года. На инструментальный завод он устроился в 70-х годах. Начиная с должности мастера цеха, дослужился до гендиректора.
Громов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Церемония прощания состоится утром, около 11 часов, 27 декабря на улице Потанинская, 42/1.
Редакция Atas.info приносит свои соболезнования родным и близким Геннадия Громова.