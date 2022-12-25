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В Новосибирске умер глава совета директоров инструментального завода Громов

Сегодня, 10:13
Фото: Новосибирский инструментальный завод
В Новосибирске умер глава совета директоров инструментального завода Громов
Председатель совета директоров Новосибирского инструментального завода Геннадий Громов скончался 24 декабря. Ему было 73 года.

При жизни Громова удостаивали государственными и областными наградами. Он являлся заслуженным машиностроителем в регионе.

Геннадий Енакентьевич родился 11 ноября 1949 года. На инструментальный завод он устроился в 70-х годах. Начиная с должности мастера цеха, дослужился до гендиректора.

Громов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Церемония прощания состоится утром, около 11 часов, 27 декабря на улице Потанинская, 42/1.

Редакция Atas.info приносит свои соболезнования родным и близким Геннадия Громова.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Скончался
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