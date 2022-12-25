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В Новосибирской области подорожает проезд в электричках с 1 января 2023 года

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
Цены за проезд на электричках в Новосибирской области поднимут в 2023 году
Цены за проезд на электричках в Новосибирской области поднимут с начала 2023 года. Об этом гласит документ с сайта регионального департамента по тарифам.

Подорожает, в частности, билет от «Пригородного простора» до станции «Новосибирск-Восточный». Новая стоимость составит 30 рублей с 1 января.

Пассажиры за 60 рублей смогут доехать от Главного вокзала в Новосибирске до станции Сеятель. До Черепаново придется платить 124 рубля, до Барабинска – 282 рубля. Рост тарифов почти на 10%.

Прежней останется цена за проезд до 3-й и 4-й зоны. Билеты на дальние расстояния повысятся в стоимости до 500 рублей. Это коснется поездок до 46-й зоны, до Татарска.

Напомним, в середине декабря 2022 года в Новосибирской области ЗРЖД изменили расписание электричек.

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#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Электричка#Цена
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