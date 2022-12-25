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Врач из Новосибирска предостерегла от вакцинации в разгар сезона простуд

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI
Врач из Новосибирска предостерегла от вакцинации в разгар сезона простуд
В Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 и некоторые иммунологи называют происходящее эпидемией, хотя Минздрав это опровергает. Можно и нужно ли вакцинироваться в такой сложный эпидемиологический период рассказала Atas.info врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова.

Овсянникова согласна, что в России началась эпидемия. Грипп, коронавирус и ОРВИ идут параллельно – это ухудшает эпидемиологическую обстановку. Вакцинация необходима для формирования иммунитета от вирусов, однако ею лучше заниматься до начала эпидсезона.

«В разгар сезона простуд вакцинацию делать нельзя. Иммунитет после прививки развивается в течение двух недель, а заразиться можно в любое время. Только если человек точно уверен, что здоров в данный момент, он может поставить прививку от гриппа. Но пока лучше следовать неспецифическим правилам профилактики», - пояснила врач клиники «1+1».

Она отметила, что все заболевания влияют на здоровье человека по-разному в течение двух месяцев после выздоровления от гриппа. То есть, нужно некоторое время подождать, чтобы пройти вакцинацию.

А в этот период стоит соблюдать такие меры, как ношение масок, мытье рук. Также нужно соблюдать дистанцию.

COVID-19, ОРВИ, грипп: в России бушует новая эпидемия, считают врачи из Новосибирска
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцинация#Эпидемия#Грипп
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