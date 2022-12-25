Врач из Новосибирска предостерегла от вакцинации в разгар сезона простуд

Овсянникова согласна, что в России началась эпидемия. Грипп, коронавирус и ОРВИ идут параллельно – это ухудшает эпидемиологическую обстановку. Вакцинация необходима для формирования иммунитета от вирусов, однако ею лучше заниматься до начала эпидсезона.
«В разгар сезона простуд вакцинацию делать нельзя. Иммунитет после прививки развивается в течение двух недель, а заразиться можно в любое время. Только если человек точно уверен, что здоров в данный момент, он может поставить прививку от гриппа. Но пока лучше следовать неспецифическим правилам профилактики», - пояснила врач клиники «1+1».
Она отметила, что все заболевания влияют на здоровье человека по-разному в течение двух месяцев после выздоровления от гриппа. То есть, нужно некоторое время подождать, чтобы пройти вакцинацию.
А в этот период стоит соблюдать такие меры, как ношение масок, мытье рук. Также нужно соблюдать дистанцию.