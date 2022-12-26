Банк «Открытие» подарит новогоднее #ОткрытиеЭмоций в социальной сети ВКонтакте

Челлендж #ОткрытиеЭмоций станет частью большого Новогоднего проекта от ВКонтакте, в котором банк «Открытие» уже принимает участие и разыграет 2 000 промокодов на повышенную ставку по вкладу «Первый» до 8,6% на год. Открыть вклад смогут все новые клиенты банка и клиенты, у которых в течение предыдущих 90 дней было размещено на вкладах и накопительных счета в «Открытии» не более 50 000 рублей включительно.