После внесения правок в закон о ЛГБТ-пропаганде, депутаты не станут предлагать обратить внимание на опыт Европы, США или других недружественных стран в рамках борьбы с ЛГБТ. А вот другое дело – Иран.
Эта дружественная страна – самая нетерпимая к теме ЛГБТ. Азиатское государство выступает за смертную казнь. Смертью наказывают гомосексуалистов и других лиц, поддерживающих нетрадиционные отношения. Если вы думаете, что это было давно, то вы ошибаетесь: последнее наказание осуществили в сентябре 2022 года. Тогда казнили двух ЛГБТ-активисток.
При этом в мире становится все меньше стран, где нетрадиционные отношения являются преступлением. Например, в Саудовской Аравии за мужеложство предусмотрен тюремный срок в 10 лет. Кстати, раньше за это же преступление там казнили.
Или же опыт дружественной Кубы – в этом году там прошел референдум и в государстве приняли новый Семейный кодекс, где легализованы однополые браки.
Россия же пока находится посередине. В нашей стране ЛГБТ-отношения – это не преступления. Однако у представителей такого сообщества гораздо меньше прав и свобод. Эксперты считают, что страна может ужесточить законы об ЛГБТ, сообщают «Новые Известия».