Будущее ЛГБТ в России: смертные казни Ирана или свобода Кубы?

Эта дружественная страна – самая нетерпимая к теме ЛГБТ. Азиатское государство выступает за смертную казнь. Смертью наказывают гомосексуалистов и других лиц, поддерживающих нетрадиционные отношения. Если вы думаете, что это было давно, то вы ошибаетесь: последнее наказание осуществили в сентябре 2022 года. Тогда казнили двух ЛГБТ-активисток.