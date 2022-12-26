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Будущее ЛГБТ в России: смертные казни Ирана или свобода Кубы?

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
В Иране казнят за ЛГБТ-отношения
В России законодательно запретили ЛГБТ-пропаганду. Теперь в соцсетях, СМИ, рекламе, фильмах и книгах полностью запрещена ЛГБТ тема. Люди рассуждают, чей опыт страна будет перенимать: западный или восточный.

После внесения правок в закон о ЛГБТ-пропаганде, депутаты не станут предлагать обратить внимание на опыт Европы, США или других недружественных стран в рамках борьбы с ЛГБТ. А вот другое дело – Иран.

Эта дружественная страна – самая нетерпимая к теме ЛГБТ. Азиатское государство выступает за смертную казнь. Смертью наказывают гомосексуалистов и других лиц, поддерживающих нетрадиционные отношения. Если вы думаете, что это было давно, то вы ошибаетесь: последнее наказание осуществили в сентябре 2022 года. Тогда казнили двух ЛГБТ-активисток.

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При этом в мире становится все меньше стран, где нетрадиционные отношения являются преступлением. Например, в Саудовской Аравии за мужеложство предусмотрен тюремный срок в 10 лет. Кстати, раньше за это же преступление там казнили.

Или же опыт дружественной Кубы – в этом году там прошел референдум и в государстве приняли новый Семейный кодекс, где легализованы однополые браки.

Россия же пока находится посередине. В нашей стране ЛГБТ-отношения – это не преступления. Однако у представителей такого сообщества гораздо меньше прав и свобод. Эксперты считают, что страна может ужесточить законы об ЛГБТ, сообщают «Новые Известия».

 

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#Эмилия Губарева#Общество#ЛГБТ#Закон
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