Детский сад вспыхнул под Новосибирском: внутри было больше 100 малышей

Пожар произошел сегодня, 26 декабря в 11:03, в детском саду села Толмачево. В помещении сработала сигнализация. Персонал учреждения незамедлительно эвакуировал 101 ребенка из здания. Малышей расположили в соседнем помещении.
Возгорания по внешним признакам не было. Очаг горения был в помещении для бассейна – там вспыхнула обшивка комнаты горячего пара. Задымление потушили. Площадь пожара – 15 квадратов.
Все обошлось без пострадавших. Как выяснилось, предварительно к возгоранию могла привести неисправность электросети в помещении.
Напомним, что ранее дети в возрасте 2 и 3 лет угорели на пожаре в квартире многоэтажки. Их няню задержали по подозрению: причинение смерти по неосторожности.