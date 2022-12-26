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Детский сад вспыхнул под Новосибирском: внутри было больше 100 малышей

Сегодня, 06:16
Фото: ГУ МЧС по НСО
Никто не пострадал

В селе Толмачево Новосибирской области загорелся детский сад

В селе Толмачево Новосибирской области загорелся детский сад, подробности инцидента озвучили в ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел сегодня, 26 декабря в 11:03, в детском саду села Толмачево. В помещении сработала сигнализация. Персонал учреждения незамедлительно эвакуировал 101 ребенка из здания. Малышей расположили в соседнем помещении.

Возгорания по внешним признакам не было. Очаг горения был в помещении для бассейна – там вспыхнула обшивка комнаты горячего пара. Задымление потушили. Площадь пожара – 15 квадратов.

Все обошлось без пострадавших. Как выяснилось, предварительно к возгоранию могла привести неисправность электросети в помещении.

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Напомним, что ранее дети в возрасте 2 и 3 лет угорели на пожаре в квартире многоэтажки. Их няню задержали по подозрению: причинение смерти по неосторожности. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Дети#Пожар
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