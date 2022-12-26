Одно из серьезных нарушений технологического процесса - длительная доставка асфальтобетонной смеси, в процессе доставки смесь остывает и нарушаются ее свойства, что ведет к низкому качеству ремонта. В 2022 году в Новосибирской области был выявлен случай, когда доставка асфальтобетонной смеси осуществлялась на расстояние более 200 км. Это привело к нарушениям в технологическом процессе, и как результат, к низкому качеству дорожного покрытия.