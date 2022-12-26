"Снижение накладных расходов, в том числе, цены контракта при проведении закупочных работ, приводит к тому, что к выполнению работ привлекаются неквалифицированные кадры, не обладающие необходимым уровнем знаний и умений. Контракты выигрывают малые предприятия, которые не имеют постоянного штата и нанимают на сезонные работы инженеров и дорожных рабочих без должной квалификации,"- отметил Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
"Большое количество замечаний к качеству выполняемых работ объясняется недостаточным уровнем профессиональной подготовки инженерно-технического персонала."
Всего в течение 2022 года при выполнении контроля качества ремонтных работ было выявлено 522 замечаний к качеству выполненных работ, устранено 497 замечаний, 25 замечаний не устранено в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.
Неквалифицированные кадры занимают первое место среди причин некачественного ремонта дорог. На втором месте низкая ответственность работников организаций и низкий уровень контроля со стороны заказчика. Еще одной причиной является нарушение технологии выполнения работ, предусмотренной проектной документацией.
Одно из серьезных нарушений технологического процесса - длительная доставка асфальтобетонной смеси, в процессе доставки смесь остывает и нарушаются ее свойства, что ведет к низкому качеству ремонта. В 2022 году в Новосибирской области был выявлен случай, когда доставка асфальтобетонной смеси осуществлялась на расстояние более 200 км. Это привело к нарушениям в технологическом процессе, и как результат, к низкому качеству дорожного покрытия.
Анатолий Костылевский перечислил следующие способы снижения количество дефектов при ремонте дорог в 2023 году:
Кроме того, он предложил повысить ответственность должностных лиц, своевременно проверять ход работ и выписывать штрафы за нарушения.
Задержки сроков выполнения работ и возникновение неблагоприятных погодных условий - частая причина низкого качества ремонта. В Новосибирске на Октябрьской магистрали ремонт дороги заканчивали уже в конце ноября, когда ударили морозы до -30℃.