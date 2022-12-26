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Кто виноват в браке при ремонте дорог НСО, рассказал министр транспорта Костылевский

Сегодня, 06:33
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Ремонт дорог на Октябрьской магистрали затянулся в Новосибирске до конца ноября в 2022 году.

Брак при ремонте дорог НСО: кто виноват рассказал министр транспорта Костылевский

Три причины брака при ремонте дорог: низкую компетентность рабочих, плохое качество асфальтобетонных смесей и отсутствие достаточного контроля со стороны заказчика, назвал Анатолий Костылевский, министр транспорта Новосибирской области на оперативном совещании губернатора 26 декабря 2022.

"Снижение накладных расходов, в том числе, цены контракта при проведении закупочных работ, приводит к тому, что к выполнению работ привлекаются неквалифицированные кадры, не обладающие необходимым уровнем знаний и умений. Контракты выигрывают малые предприятия, которые не имеют постоянного штата и нанимают на сезонные работы инженеров и дорожных рабочих без должной квалификации,"- отметил Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

"Большое количество замечаний к качеству выполняемых работ объясняется недостаточным уровнем профессиональной подготовки инженерно-технического персонала."

Всего в течение 2022 года при выполнении контроля качества ремонтных работ было выявлено 522 замечаний к качеству выполненных работ, устранено 497 замечаний, 25 замечаний не устранено в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.

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Низкое качество ремонта дорог - кто виноват?

Неквалифицированные кадры занимают первое место среди причин некачественного ремонта дорог. На втором месте низкая ответственность работников организаций и низкий уровень контроля со стороны заказчика. Еще одной причиной является нарушение технологии выполнения работ, предусмотренной проектной документацией.

Одно из серьезных нарушений технологического процесса - длительная доставка асфальтобетонной смеси, в процессе доставки смесь остывает и нарушаются ее свойства, что ведет к низкому качеству ремонта. В 2022 году в Новосибирской области был выявлен случай, когда доставка асфальтобетонной смеси осуществлялась на расстояние более 200 км. Это привело к нарушениям в технологическом процессе, и как результат, к низкому качеству дорожного покрытия.

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И что делать?

Анатолий Костылевский перечислил следующие способы снижения количество дефектов при ремонте дорог в 2023 году:

  • увеличение объема работ под строительным контролем, в том числе, на начальной стадии доставки материалов.
  • покупка и установка новых асфальтобетонных заводов в населённых пунктах Новосибирской области: р. п. Ордынское, в Карасуке и Куйбышеве.

Кроме того, он предложил повысить ответственность должностных лиц, своевременно проверять ход работ и выписывать штрафы за нарушения.

Задержки сроков выполнения работ и возникновение неблагоприятных погодных условий - частая причина низкого качества ремонта. В Новосибирске на Октябрьской магистрали ремонт дороги заканчивали уже в конце ноября, когда ударили морозы до -30℃.

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога#Ремонт#Анатолий Костылевский#Общество#Транспорт#Город
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