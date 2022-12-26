Модульбанк позволяет смотреть аналитику по продажам на маркетплейсах бесплатно

Член правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что продукт “МаркетМетрика” непрерывно развивается с момента своего появления в прошлом году. По его словам, сервис будет полезен бизнесу с любыми оборотами. Кроме того, в отличие от подобных решений на рынке, до конца года он доступен бесплатно в рамках тарифов для селлеров, которые появились в ноябре. Они также включают специальные банковские условия и набор сервисов для развития торговли, экономии на операционных расходах.