Модульбанк позволяет смотреть аналитику по продажам на маркетплейсах бесплатно

Сервисом можно бесплатно воспользоваться в личном кабинете банка. Он разработан на базе алгоритмов AML Technology и входит в тарифы Модульбанка для продавцов маркетплейсов, пишет newsnn.ru.
С помощью “МаркетМетрики” можно подключиться к статистике продаж товаров на маркетплейсах, сравнить цены, узнать об изменении спроса в зависимости от сезона, бренда, продавца, получить другую информацию, которая поможет продавать на маркетплейсах больше.
Член правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что продукт “МаркетМетрика” непрерывно развивается с момента своего появления в прошлом году. По его словам, сервис будет полезен бизнесу с любыми оборотами. Кроме того, в отличие от подобных решений на рынке, до конца года он доступен бесплатно в рамках тарифов для селлеров, которые появились в ноябре. Они также включают специальные банковские условия и набор сервисов для развития торговли, экономии на операционных расходах.
В рамках тарифов, например, вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета стоит 0 рублей. Также есть возможность рассчитываться с контрагентами в иностранных валютах, в том числе недружественных стран, и много других услуг, включая нефинансовые, аналитические, услуги по созданию дизайна карточек товаров и т. д.
Пользователи тарифов также могут получить помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, консультации опытных бухгалтеров, воспользоваться логистическими, образовательными услугами.