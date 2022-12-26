atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Модульбанк позволяет смотреть аналитику по продажам на маркетплейсах бесплатно

Сегодня, 06:27
Модульбанк запустил бесплатную аналитику по продажам на маркетплейсе OZON на базе своего продукта “МаркетМетрика”. Это поможет селлерам анализировать продажи конкурентов, оценивать рынок и прогнозировать спрос на свои товары не только на Wildberries, но и на OZON.

Сервисом можно бесплатно воспользоваться в личном кабинете банка. Он разработан на базе алгоритмов AML Technology и входит в тарифы Модульбанка для продавцов маркетплейсов, пишет newsnn.ru

С помощью “МаркетМетрики” можно подключиться к статистике продаж товаров на маркетплейсах, сравнить цены, узнать об изменении спроса в зависимости от сезона, бренда, продавца, получить другую информацию, которая поможет продавать на маркетплейсах больше.

Член правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что продукт “МаркетМетрика” непрерывно развивается с момента своего появления в прошлом году. По его словам, сервис будет полезен бизнесу с любыми оборотами. Кроме того, в отличие от подобных решений на рынке, до конца года он доступен бесплатно в рамках тарифов для селлеров, которые появились в ноябре. Они также включают специальные банковские условия и набор сервисов для развития торговли, экономии на операционных расходах.

В рамках тарифов, например, вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета стоит 0 рублей. Также есть возможность рассчитываться с контрагентами в иностранных валютах, в том числе недружественных стран, и много других услуг, включая нефинансовые, аналитические, услуги по созданию дизайна карточек товаров и т. д.

Пользователи тарифов также могут получить помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, консультации опытных бухгалтеров, воспользоваться логистическими, образовательными услугами.

Подпишитесь
Стала известна судьба девочки, найденной в коробке на трассе под Новосибирском
Сегодня, 02:26
Няня погибших на пожаре двух детей проведет Новый год в СИЗО Новосибирска
Вчера, 06:17
Горыня и Элла-Эстель: как называли детей в Новосибирске в 2022 году
Вчера, 04:01
Случай кори обнаружен в одной из новосибирских школ
Сегодня, 04:37
Часть новосибирских школ уже вышли на зимние каникулы
Сегодня, 03:52
Врач из Новосибирска предостерегла от вакцинации в разгар сезона простуд
Вчера, 11:30