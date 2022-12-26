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Новосибирская область получит 7,3 млрд рублей на строительство четвертого моста

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Из-за существенного увеличения цен на строительные ресурсы мостостроители получат компенсацию их стоимости при реализации объекта

В НСО региональный Росавтодор получит миллиарды на строительство четвертого моста

Распоряжение об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

" Выделить Росавтодору из резервного фонда в 2022 году бюджетные ассигнования для предоставления бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств <…> в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, имея в виду компенсацию стоимости строительных ресурсов при реализации объекта" , — цитирует издание НГС текст распоряжения Правительства РФ.
Телеграм-канат правительства НСО сообщает, что сейчас строители продолжают возведение опор, стен, ведут монтаж опалубки для установки монолитной плиты проезжей части.
Работы должны быть завершены в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мосты начнут охранять из-за террористической угрозы. Их возьмут под охрану из-за террористической угрозы.

#Бизнес#Строительство#Мост#Компенсация
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