Новосибирская область получит 7,3 млрд рублей на строительство четвертого моста

" Выделить Росавтодору из резервного фонда в 2022 году бюджетные ассигнования для предоставления бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств <…> в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, имея в виду компенсацию стоимости строительных ресурсов при реализации объекта" , — цитирует издание НГС текст распоряжения Правительства РФ.

Телеграм-канат правительства НСО сообщает, что сейчас строители продолжают возведение опор, стен, ведут монтаж опалубки для установки монолитной плиты проезжей части.

Работы должны быть завершены в 2023 году.