Новосибирские метеорологи обещают завтра днем до — 10, ночью до — 13

По данным новосибирских метеорологов завтра, 27 декабря, днем будет от -8 до -10, ночью — от -11 до -13.

В Новосибирске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

На дорогах местами гололедица.

У агрегатора погоды «Яндекс. Погода» прогноз более жесткий — ночью до -17-18, днем — от -14 до -16.

Атмосферные явления прогнозируют в том же диапазон, но порывы ветра местами могут достигать 13 м/с.