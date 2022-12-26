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Новосибирские метеорологи обещают завтра днем до — 10, ночью до — 13

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
Завтра ожидается морозная погода

В Новосибирской области завтра похолодает

ФГУП «Западно-Сибирское УГМС» опубликовало прогноз погоды на завтра

По данным новосибирских метеорологов завтра, 27 декабря,  днем будет от -8 до -10, ночью — от -11 до -13.
В Новосибирске и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
На дорогах местами гололедица.
У агрегатора погоды «Яндекс. Погода» прогноз более жесткий — ночью до -17-18, днем — от -14 до -16.
Атмосферные явления прогнозируют в том же диапазон, но порывы ветра местами могут достигать 13 м/с.

Ранее сообщалось, что метеорологи рассказали, какая погода ждет Новосибирск в новогоднюю ночь и что агрегаторы прогноза погода Яндекс.Погода и Gismeteo дают схожие прогнозы на ночь с 31 на первое, ожидая резкое потепление в новом году.

#Дмитрий Малов#Погода#Новосибирск#Прогноз#Затра
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