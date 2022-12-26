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Новосибирского учёного Олега Кабова обвиняют в отмывании денег

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI
Кабова арестовали в октябре, но отпустили под домашний арест
Против ученого Олега Кабова возбудили второе уголовное дело за легализацию денежных средств.

Заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН Олега Кабова подозревают в отмывании денег на общую сумму более чем 3 млн рублей – через сделки с ценными бумагами, сообщает «Ъ-Сибирь». По данному факту завели уголовное дело.

Первое дело в отношении Олега Кабова возбудили еще осенью 2022 года. Тогда ученого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, было похищено более 26 млн рублей.

Эти деньги выделяли на исследования по гранту. Часть денег (3 млн рублей) Кабов положил на брокерский счет в банке, получив проценты от сделок с ценными бумагами. В октябре завлабораторией взяли под стражу, но потом отправили под домашний арест.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Уголовное дело
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