Новосибирского учёного Олега Кабова обвиняют в отмывании денег

Заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН Олега Кабова подозревают в отмывании денег на общую сумму более чем 3 млн рублей – через сделки с ценными бумагами, сообщает «Ъ-Сибирь». По данному факту завели уголовное дело.
Первое дело в отношении Олега Кабова возбудили еще осенью 2022 года. Тогда ученого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, было похищено более 26 млн рублей.
Эти деньги выделяли на исследования по гранту. Часть денег (3 млн рублей) Кабов положил на брокерский счет в банке, получив проценты от сделок с ценными бумагами. В октябре завлабораторией взяли под стражу, но потом отправили под домашний арест.
Напомним, что в Новосибирске произошли массовые задержания полицейских. Некоторые правоохранители брали взятки, другие организовали каналы миграции.