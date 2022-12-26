Объем кредитов начинающим предпринимателям под 0% в банке «Открытие» превысил 141 млн

Сниженная ставка – 0% – будет действовать в течение года, при этом кредит выдается сроком до трех лет. Максимальная сумма составляет пять миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитом могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики. Главное условие – заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад.