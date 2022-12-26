Партийное строительство в России: 30 лет истории

Posted 26 декабря 2022,, 09:15
Published 26 декабря 2022,, 09:15
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Александр Сидякин с 2000-х принимал участие в различных партийных проектах. В данный момент Сидякин Александр Геннадьевич входит в руководство «Единой России». В 2011–2018 годах он представлял эту партию в ГД РФ.
Крупные партии:
«Единая Россия» — основана в 2001 году, на протяжении 2000-х, 2010-х и начала 2020-х имела доминирующее положение в Госдуме. Партия часто ассоциируется с Владимиром Путиным, который, однако, не является её членом.
КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) — основана в 1993 году, является наследницей КПСС. Геннадий Зюганов был её долгосрочным лидером.
ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) — основана в 1989 году. Её яркий лидер Владимир Жириновский долгое время был одним из самых узнаваемых политиков России.
«Справедливая Россия» — создана в 2006 году, позиционирует себя как социал-демократическую партию.
Малые партии:
«Яблоко» — демократическая, либеральная партия, основана в 1993 году. В разные годы её возглавляли Григорий Явлинский, Сергей Митрохин и Эмилия Слабунова.
«Партия роста» — экономически либеральная партия, создана в 2009 году. Титов Борис Юрьевич долгое время являлся её лидером.
«Родина» — националистическая партия, появилась в 2003 году.
Предпосылки появления новых партий часто связаны с изменением политической ситуации, экономическими кризисами и социальными протестами. Политические кризисы 1990-х, протесты 2011–2012 годов и изменение экономической ситуации могли стать катализаторами для создания новых политических движений и партий.
За последние 30 лет партийное строительство в России продемонстрировало как стабилизацию политической системы, так и её динамичность, отражая изменения в общественных настроениях и мировоззрении россиян.