Очередной морозный прогноз: в Новосибирске в новогоднюю ночь обещают -25 °C

По уточненным данным похолодание начнется в ночь со среды на четверг, с 28 на 29 декабря. Ночью будет до -20, днем — до -18 градусов.
30 декабря мороз окрепнет еще на несколько градусов, а в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, столбики термометра опустятся до отметки -25 градусов.
По обновленным данным некоторых агрегаторов погоды возможно и -28.
Предполагается, что в канун нового года в регион придет антициклон с низкими температурами воздуха.
Ранее сообщалось, что обильными снегопадами и резким потеплением завершится 2022 год в Новосибирске. Популярные онлайн сервисы составили прогноз погоды на последнюю неделю декабря