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Очередной морозный прогноз: в Новосибирске в новогоднюю ночь обещают -25 °C

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
С 31 декабря на 1 января обещают мороз -25 градусов и ниже: корректируем планы на новогоднюю ночь

В Новосибирской области  в новогоднюю ночь обещают -25 °C и больше

Новый прогноз погода на 31 декабря заметно скорректировал предыдущие предсказания в ночь на новолетие.

По уточненным данным похолодание начнется в ночь со среды на четверг, с 28 на 29 декабря. Ночью будет до -20, днем — до -18 градусов.

30 декабря мороз окрепнет еще на несколько градусов, а в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, столбики термометра опустятся до отметки -25 градусов.

По обновленным данным некоторых агрегаторов погоды возможно и -28.
Предполагается, что в канун нового года в регион придет антициклон с низкими температурами воздуха.

Ранее сообщалось, что обильными снегопадами и резким потеплением завершится 2022 год в Новосибирске. Популярные онлайн сервисы составили прогноз погоды на последнюю неделю декабря

#Погода#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Ночь#Мороз#Декабрь#Январь
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