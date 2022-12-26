Девочку передали в приемную семью. Те, кто спас младенца, жалеют о том, что удочерить ее им не удалось. Как рассказала «АиФ-Новосибирск» детский омбудсмен региона Надежда Болтенко, ребенок живет в хорошей семье. Ей дали имя – Софья. Новоиспеченные родители отлично справляются со своими обязанностями.