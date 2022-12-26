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Стала известна судьба девочки, найденной в коробке на трассе под Новосибирском

Сегодня, 02:26
Фото: 1MI
Девочка здорова и живет в новой семье
В холодный январский день на трассе под Новосибирском подростки нашли новорожденную девочку – в коробке. Эта история стала настоящим шоком для общественности. Смотрим, как сложилась судьба малышки.

Недалеко от поселка Сосновка 7 января пятеро подростков шли по трассе и услышали писк. Школьники предположили, что это щенята. Подойдя ближе, они увидели коробку, открыли ее и прибыли в шок: в ней лежала новорожденная девочка.

Парни сразу же позвонили родителям. На помощь взрослые подоспели вовремя. Ребенка отвезли в ближайшую больницу. Девочка не получила обморожения. Выяснилось, что роды были домашними, без наблюдения врача. Малышке было всего три дня – она полностью здорова. Тогда виновных родителей найти не удалось.

Найденную на трассе в коробке девочку удочерили в Новосибирской области
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Девочку передали в приемную семью. Те, кто спас младенца, жалеют о том, что удочерить ее им не удалось. Как рассказала «АиФ-Новосибирск» детский омбудсмен региона Надежда Болтенко, ребенок живет в хорошей семье. Ей дали имя – Софья. Новоиспеченные родители отлично справляются со своими обязанностями.

Напомним, что в апреле школьник нашел скелеты тел двух младенцев. Позже биологическая мать была задержана.

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Дети
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