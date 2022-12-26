Недалеко от поселка Сосновка 7 января пятеро подростков шли по трассе и услышали писк. Школьники предположили, что это щенята. Подойдя ближе, они увидели коробку, открыли ее и прибыли в шок: в ней лежала новорожденная девочка.
Парни сразу же позвонили родителям. На помощь взрослые подоспели вовремя. Ребенка отвезли в ближайшую больницу. Девочка не получила обморожения. Выяснилось, что роды были домашними, без наблюдения врача. Малышке было всего три дня – она полностью здорова. Тогда виновных родителей найти не удалось.
Девочку передали в приемную семью. Те, кто спас младенца, жалеют о том, что удочерить ее им не удалось. Как рассказала «АиФ-Новосибирск» детский омбудсмен региона Надежда Болтенко, ребенок живет в хорошей семье. Ей дали имя – Софья. Новоиспеченные родители отлично справляются со своими обязанностями.
Напомним, что в апреле школьник нашел скелеты тел двух младенцев. Позже биологическая мать была задержана.