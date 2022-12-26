В ФОМС назвали правила получения цифрового полиса ОМС

Как сообщает , штрихкод - это уникальная последовательность символов в машиночитаемом виде. Она присваивается сведениям о застрахованном лице, которые вносятся в единый регистр застрахованных лиц (ЕРЗ). Полис ОМС положен всем гражданам РФ, как только будет зарегистрирован факт их рождения в органах ЗАГС. Исключение составляют военнослужащие и приравненные к ним лица. Полис также доступен иностранным гражданам и людям, не имеющим гражданства. При этом их пребывание в РФ должны зарегистрировать соответствующие органы. Аналогичная ситуация с беженцами, вынужденными переселенцами и гражданами из государств ЕАЭС.