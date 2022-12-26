В ФОМС назвали правила получения цифрового полиса ОМС

Как сообщает , штрихкод - это уникальная последовательность символов в машиночитаемом виде. Она присваивается сведениям о застрахованном лице, которые вносятся в единый регистр застрахованных лиц (ЕРЗ). Полис ОМС положен всем гражданам РФ, как только будет зарегистрирован факт их рождения в органах ЗАГС. Исключение составляют военнослужащие и приравненные к ним лица. Полис также доступен иностранным гражданам и людям, не имеющим гражданства. При этом их пребывание в РФ должны зарегистрировать соответствующие органы. Аналогичная ситуация с беженцами, вынужденными переселенцами и гражданами из государств ЕАЭС.
Введение цифрового полиса ОМС повлекло за собой принятие новых правил, согласно которым будет вестись персонифицированный учет в системе ОМС. Теперь данные о застрахованных поступают в ЕРЗ. За счет этого информация не дублируется, проще оформляются документы, быстрее поступают данные ко всем участникам системы ОМС.
Если человек застрахован в системе ОМС и у него есть бумажный или пластиковый полис, то в ЕРЗ уже есть данные цифрового аналога документа. Его оформление необходимо только тем, кому полис выдается в первый раз. Например, когда человек становится гражданином РФ.
Данные всех новорожденных с 1 декабря этого года в автоматическом режиме вносятся в ЕРЗ. Основанием для этого служит свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС. Но у родителей есть возможность выбора страховой медицинской организации для ребенка. Полисы в бумажном или пластиковом виде выдавать больше не будут. Действие таких полисов, выданных ранее, при введении цифровых полисов не прекращается, и менять их не надо.
Для жителей РФ полис ОМС является бессрочным, и в смене его номера нет необходимости. В случае, если изменились персональные данные, об этом должна быть уведомлена страховая медицинская организация. Это нужно сделать в течение одного месяца после того, как произошли изменения.
Оформление цифрового полиса ОМС доступно в личном кабинете на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Для его хранения можно использовать смартфон или другое электронное устройство. Кроме того, это может быть выписка из ЕРЗ, в которой содержатся данные полиса и штрихкод. Она выдается после того, как застрахованное лицо сделает соответствующий запрос в страховую медицинскую организацию.