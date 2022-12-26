В Новосибирске из-за сломанного светофора пробки сковали Большевистскую

Жители Новосибирска поехали на работу и застряли в огромной пробке у Речного вокзала и на правобережном выезде с Октябрьского моста. По словам водителей, на участке не работает светофор.
«Светофор сломан с субботы, пока никто его не починил. Вся Большевичка стоит с 8 утра. Небольшое продвижение вперед есть, но позади видно стоят ещё десятки машин на одном месте», - рассказывают Atas.info новосибирцы.
По данным с карты «Яндекс», помимо сломанного светофора дорожную обстановку усугубляют два ДТП на улице Большевистской. Также затор замечен на площади Труда, Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина.