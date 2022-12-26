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В Новосибирске из-за сломанного светофора пробки сковали Большевистскую

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI
Неработающий светофор спровоцировал пробку на Большевистской в Новосибирске
Неработающий светофор спровоцировал пробку на улице Большевистской в Новосибирске утром 26 декабря. По данным 2ГИС в городе сейчас дорожный затор в 7 баллов из 10.

Жители Новосибирска поехали на работу и застряли в огромной пробке у Речного вокзала и на правобережном выезде с Октябрьского моста. По словам водителей, на участке не работает светофор.

 

Фото: 2ГИС
«Светофор сломан с субботы, пока никто его не починил. Вся Большевичка стоит с 8 утра. Небольшое продвижение вперед есть, но позади видно стоят ещё десятки машин на одном месте», - рассказывают Atas.info новосибирцы.

По данным с карты «Яндекс», помимо сломанного светофора дорожную обстановку усугубляют два ДТП на улице Большевистской. Также затор замечен на площади Труда, Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#ДТП
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