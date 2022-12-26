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В Новосибирске задержали автомобиль с 19 кг мефедрона из Украины

Сегодня, 04:35
Фото: УФСБ Новосибирской области
Двоих мужчин задержали за перевозку наркотиков в Новосибирск из Украины
Двоих мужчин задержали за перевозку наркотиков в Новосибирск из Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Новосибирцы арендовали автомобиль для доставки 18,7 кг мефедрона в регионы Сибири. Наркотики они купили в украинском интернет-магазине.

Как рассказали силовики, посылка запрещенных веществ на черном рынке принесла бы дилерам 47 млн рублей. Её, а также телефоны и весы у них изъяли.

В отношении сибиряков возбудили уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками. Сейчас правоохранители пытаются найти организаторов сбыта.

Напомним, ранее следователи передали в суд дело о сбыте наркотических веществ подростками в Новосибирске. Парни с 2021 по 2022 годы получали запрещенную посылку через интернет-магазин, а потом распространяли по региону.

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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Наркотики#Торговля
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