В Новосибирске задержали автомобиль с 19 кг мефедрона из Украины

Новосибирцы арендовали автомобиль для доставки 18,7 кг мефедрона в регионы Сибири. Наркотики они купили в украинском интернет-магазине.
Как рассказали силовики, посылка запрещенных веществ на черном рынке принесла бы дилерам 47 млн рублей. Её, а также телефоны и весы у них изъяли.
В отношении сибиряков возбудили уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками. Сейчас правоохранители пытаются найти организаторов сбыта.
Напомним, ранее следователи передали в суд дело о сбыте наркотических веществ подростками в Новосибирске. Парни с 2021 по 2022 годы получали запрещенную посылку через интернет-магазин, а потом распространяли по региону.