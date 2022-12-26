Заказник «Кирзинский»: деньги за убитых косуль перечисляли в благотворительный фонд

Барабинский следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области подозревает заместителя директора по охране территории заказника «Кирзинский» в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия.
История дела такова: в ноябре уже упомянутый замдиректора заказника получил от другого директора, который руководит общественной организацией, взятку в 60 тысяч рублей за организацию незаконной охоты, в результате которой были убиты три особи косули сибирской.
Деньги были перечислены на счет благотворительного фонда, единственным учредителем которого является подозреваемый.
Сейчас сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области проводят следственные действия, чтобы собрать и закрепить доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что органы регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние дети. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК России по Новосибирской области.