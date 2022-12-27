Ассоциацию «Промышленность за экологию» потребовали признать иноагентом

В РФ задумались о введении РОП еще в 2010 году. Как гласит федеральный закон «Об отходах производства и потребления», юрлицам и индивидуальным предпринимателям, производящим товары в РФ или импортирующим их, необходимо выполнять нормативы утилизации. Они зависят от вида товара и могут составлять от 10 до 45 процентов. Средний норматив — 22 процента. То есть речь идет об обязательной утилизации лишь пятой части отходов.