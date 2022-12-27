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Ассоциацию «Промышленность за экологию» потребовали признать иноагентом

Сегодня, 14:25
Фото: pxhere.com
В РФ годами не могут в полной мере ввести расширенную ответственность производителей (РОП), от которой зависит состояние переработки отходов. Этому могут препятствовать зарубежные компании, использующие российские организации для лоббирования своих интересов.

В связи с этим Минюст РФ может проверить РусПЭК на предмет отнесения к иноагентам. 

 

Как сообщает 360tv.ru, с такой инициативой выступили корреспонденты издания.

В ассоциацию «Промышленность за экологию» (РусПЭК) входят крупные международные компании, специализирующиеся на производстве потребительских товаров и упаковки. Местом их регистрации являются Германия, Нидерланды, Швейцария, входящие в список недружественных стран.

В РФ задумались о введении РОП еще в 2010 году. Как гласит федеральный закон «Об отходах производства и потребления», юрлицам и индивидуальным предпринимателям, производящим товары в РФ или импортирующим их, необходимо выполнять нормативы утилизации. Они зависят от вида товара и могут составлять от 10 до 45 процентов. Средний норматив — 22 процента. То есть речь идет об обязательной утилизации лишь пятой части отходов.

В конце 2019 года российское правительство решило изменить систему РОП. Руководством Минприроды было заявлено о предполагаемом постепенном увеличении норматива для упаковки до полной ее утилизации и необходимости доведения ставки экосбора до реального размера. Но вот прошло три года, а этого все еще не произошло.

В июне уже нынешнего года вице-премьер Дмитрий Григоренко получил письмо от 25 ассоциаций производителей и импортеров, в котором они просят отложить реформу РОП. Из этого списка 19 являются ассоциациями, которые учредили и финансируют иностранные компании. Таким образом, российская ассоциация стоит на защите интересов иностранных фирм, которые новую систему РОП считают экономически невыгодной для себя.

По словам возглавляющего Российское экологическое общество Рашида Исмаилова, Россия давно должна обратить внимание в том числе и на свой природоохранный суверенитет. При этом решения публичных органов власти постоянно критикуются СМИ и авторами популярных Telegram-каналов. Таким образом, иностранные экодиссиденты, бизнес которых находится в РФ, занимаются формированием негативного общественного мнения о документах, которые разрабатывают российские власти. Из-за этого не принимаются необходимые стране инициативы, которые тонут в нескончаемой череде бюрократических замечаний и согласований.

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