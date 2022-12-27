Инцидент произошел в Новосибирской области. Мужчины ехали по Ордынскому шоссе необычным способом. К машине привязали кресло, а в него посадили своего товарища. Шутникам было весело и забавно: «наездник» позировал на камеру, но в итоге матом попросил остановиться.
Как известно, на этом шоссе всегда оживленное движение. Несчастных случаев избежать удалось. Теперь полиция хочет найти нарушителей. Как отметили в Госавтоинспекции, сейчас устанавливаются личности горожан.
Напомним, что полицейский из Новосибирска по непонятным причинам пытался сжечь кафе в Красноярске. Для этого он нанял безработного. К счастью, осуществить задуманное не удалось - злоумышленников задержали.