Инцидент произошел в Новосибирской области. Мужчины ехали по Ордынскому шоссе необычным способом. К машине привязали кресло, а в него посадили своего товарища. Шутникам было весело и забавно: «наездник» позировал на камеру, но в итоге матом попросил остановиться.