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Докатались. В Новосибирске полиция ищет сибиряков, которые ехали по трассе на кресле

Сегодня, 02:24
Фото: 1MI
Мужчины катались по трассе на кресле

В Новосибирске полиция ищет нарушителей, катавшихся по трассе на кресле

Полиция приступила к поиску мужчин, которые катались по трассе на привязанном к машине кресле, о чем сообщили в ГУ МВД по НСО.

Инцидент произошел в Новосибирской области. Мужчины ехали по Ордынскому шоссе необычным способом. К машине привязали кресло, а в него посадили своего товарища. Шутникам было весело и забавно: «наездник» позировал на камеру, но в итоге матом попросил остановиться.

Как известно, на этом шоссе всегда оживленное движение. Несчастных случаев избежать удалось. Теперь полиция хочет найти нарушителей. Как отметили в Госавтоинспекции, сейчас устанавливаются личности горожан.

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Напомним, что полицейский из Новосибирска по непонятным причинам пытался сжечь кафе в Красноярске. Для этого он нанял безработного. К счастью, осуществить задуманное не удалось - злоумышленников задержали. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Транспорт#Новосибирск
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