Встречать Новый год-2023 рекомендуется в кругу семьи и близких людей. Есть мнение, что это поможет привлечь удачу. Не стоит выбирать для празднования шумные незнакомые места и большие компании, так как считается, что Кролик не любит этого.
В качестве праздничных блюд на Новый год-2023 стоит поставить на стол рыбные деликатесы. В этом году лучше отдать предпочтение легким гарнирам — овощным салатам, зелени. Не рекомендуется преподносить гостям много мясных блюд, тем более сделанных из крольчатины.
Оформить стол к встрече праздника лучше в пастельных, серебристых или золотых, синих оттенках. Стол можно украсить живыми цветы. Можно поставить цветные фигурки в виде кроликов — синего, черного, серебряного, золотого цветов.
Лучше отказаться от анималистических принтов и вещей из искусственной ткани. Интересно будут выглядеть для встречи Нового года-2023 наряды из шелка и байки, льна или вельвета. Дополнить костюмы и платья можно яркими цветными аксессуарами. Важно, чтобы они были выполнены не из натурального меха.
К встрече Нового 2023 года в качестве наряда можно выбрать цветное платье с пайетками или блестящий костюм. Важно, чтобы образ был лаконичным. Уместно будет выглядеть наряд бежевого, песочного цветов или белого цвета.
Существует мнение, что правильный выбор оттенка для встречи Нового года-2023 принесет счастье и удачу в дом, благополучие и успех.
Какие цвета подойдут для встречи Нового года-2023:
Можно украсить наряды бахромой и пайетками. Такие элементы помогут сделать наряд ярким и красочным, привлекающим внимание. Для встречи Нового года-2023 в качестве украшения можно использовать цветные перья, золотые и серебряные украшения. Это поможет сделать образ запоминающимся.
Встретить Новый год-2023 в Новосибирске можно на главной елке или на катке, ярмарке или театре, кафе, ресторанах. Ниже представлен перечень интересных локаций, где можно недорого встретить Новый год-2023.
В Театральном сквере напротив оперного театра располагается главная елка Новосибирска. Неподалеку, на самой площади, к встрече Нового года-2023 традиционно заливают каток и устанавливают инсталляции для создания неповторимых цветных тематических фотографий.
Аллеи украшают арками и гирляндами. Помимо этого, в сквере подготовлены интересные арт-объекты. Главная новогодняя елка обычно ставится до 20-х чисел января.
На Михайловской набережной 2 — 6 января 2023 года у домика Снежинки будет организован Фестиваль снежных баб. В течение всей недели, пока празднуется Новый год-2023, можно лепить из снега, участвовать в конкурсах.
В рамках мероприятия запланированы массовые катания и конкурсы, валеночные игры и дискотека. Эти мероприятия будут интересны как детям всех возрастов, так и взрослым.
В январе в Новосибирске будут следовать экскурсионные маршруты по утрам. Они стартуют от парка «Городское начало». Помимо этого, можно прокатиться на вечернем рейсе, чтобы увидеть цветную иллюминацию, все новогодние локации в городе. Экскурсоводы подробно расскажут об истории встречи Нового года-2023 в Новосибирске.
В Новосибирске есть несколько катков, которые будут работать во время новогодних каникул, до или после празднования Нового года-2023. Один из катков залит на стадионе «Спартак». Он считается одним из самых больших и отличается уютной атмосферой. На территории можно приобрести горячие напитки и продукты питания.
Также в новогодние выходные стоит посетить каток на Михайловской набережной рядом с улицей Большевистской. В темное время суток можно увидеть цветные гирлянды. Возле ледового полотна есть лавочки, на территории можно приобрести еду.
Другое место, где можно покататься на коньках, — территория студенческого городка СГУПС. Каток имеет хорошее освещение, можно взять коньки напрокат или заточить их при необходимости.
Каток есть на стадионе «Сибсельмаш». На территории есть школа хоккея. На новогодних каникулах или перед встречей Нового года-2023 можно посетить каток в Нарымском сквере. Неподалеку от него расположено кафе.
Одно из кафе, где можно встретить Новый год-2023 или провести время на новогодних каникулах, — T.B.K. Lounge. Заведение расположено по улице Золотодолинской, 11. В кафе можно заранее забронировать столик. Заведение отличается необычным и уютным интерьером. В меню присутствуют блюда французской, русской, итальянской, японской кухни.
Другая интересная локация — кафе Capriccio. Находится по улице Ленина, 10, в ТЦ «Пассаж» на первом этаже. Считается одним из самых популярных итальянских кафе в городе. В нем два зала. Гостям предлагается итальянское меню, большой ассортимент пиццы.
Провести весело время и встретить Новый год-2023 можно в ресторане «Соседи». Он находится по адресу: Красный проспект, 22. Отличается интересным интерьером — состаренной мебелью из дерева, вязаными скатертями. Предлагаются традиционные блюда Сибири.
В Новосибирске есть множество локаций для празднования Нового года-2023 с детьми — это детские кафе, музеи, новогодние елки, интересные представления и фильмы.
На новогодних каникулах можно посетить главную елку Новосибирской области — «Щелкунчик и новогодняя сказка». Дети смогут познакомиться с захватывающей историей Щелкунчика и его друзей. Предусмотрена развлекательная программа перед началом мероприятия с участием аниматоров. Спектакль проводится в концертном зале имени Каца по адресу: Красный проспект, 18/1.
Другой вариант, куда можно сходить с ребенком, — новогоднее детское шоу. Это яркий музыкальный спектакль. Проводится в «Евразии» по адресу: Селезнева, 46.
Перед встречей Нового года-2023 можно посетить с ребенком спектакль «Великая новогодняя тайна». Это интересная приключенческая история. Проводится в 13-м трамвае по адресу: улица Дуси Ковальчук, 179/2.
В Росгосцирк можно пойти на представление «Дикая планета». На мероприятии можно увидеть птиц и обезьян, дикобразов и королевских пуделей, лошадей и других животных.
На представлении будут продемонстрированы удивительные трюки, акробатические и гимнастические номера. Продолжительность представления составляет 2 часа, есть 1 антракт. Проводится в Новосибирском цирке по адресу: улица Челюскинцев, 21.
В КДЦ имени К. С. Станиславского проводится спектакль «Очень новогодний детектив». Его сюжет заключается в том, что сказочные персонажи будут искать пропавшую снежинку, которая стала символом Нового года-2023.
Дети будут помогать в поиске и отгадывать загадки, принимать участие в различных интерактивах. После спектакля можно сделать цветные фотографии с персонажами. КДЦ расположен по адресу: улица Котовского, 2а.
Школьникам, студентам и взрослым может быть интересна экспозиция Музея связи Сибири. Музейный фонд включает в себя более 5 тысяч экспонатов. К ним относят телеграфный аппарат Морзе, контейнеры для перевозки почты, коммутаторы, приемники и магнитофоны.
Экспонаты будут интересны для людей, которые интересуются историей науки и техники. Расположен музей по адресу: улица Советская, 33.
В Новосибирске есть интересная локация Slivki land, площадь которой составляет около 300 квадратных метров. Зона разделена на игровую и кондитерскую и семейное кафе. В игровой комнате есть лабиринт и бассейн с шариками. Регулярно на территории проводятся кулинарные мастер-классы.
В декабре проводятся интересные праздничные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой и новогодние мастер-классы с вручением подарков. Ближайшие мероприятия будут организованы 28 декабря и 7 января. Стоимость билетов и возможность бронирования, внесение депозита уточняйте в кафе.
Перед встречей Нового года-2023 можно посетить ярмарки. На них можно приобрести новогодние подарки, сувениры и украшения, предметы интерьера, вязаную одежду, другие тематические вещи.
В ТРЦ «Аура» проводится до 8 января ярмарка. На ней можно приобрести материалы для творчества, сувениры ручной работы, вязаные теплые вещи и валенки.
Ярмарка подарков функционирует в ТРЦ «Кристалл». Он расположен на улице Тюленина, 17/1, на третьем этаже. Ярмарка функционирует до 30 декабря. На ней представлены игрушки и другие вещи ручной работы. Для детей 5 — 12 лет проводятся мастер-классы бесплатно.
Ниже представлены популярные отели и базы отдыха, где можно провести новогоднюю ночь с комфортом и на природе.
Является одной из самых популярных гостиниц в Новосибирске. Отличается хорошим расположением и стильными номерами. Гостям подаются завтраки. Можно проживать с полным пансионом. Это прекрасное место для встречи Нового года-2023 с красивым видом на город.
В номерах отеля есть стильная ночная подсветка, которая создает атмосферу праздника. Гостям предлагаются шведский стол, дискотеки, сауна, бассейн и хамам. Отель расположен на берегу реки Обь, постояльцы отеля могут прогуляться вдоль набережной. Рядом с отелем находятся речной вокзал и городской парку культуры и отдыха.
Эта база отдыха расположена около протока реки Обь. Гости могут воспользоваться бесплатной частной парковкой. На территории созданы условия для горнолыжного спорта, гости могут воспользоваться оборудованием и снаряжением, которое предоставляется на базе отдыха.
Каждый номер оснащен современной бытовой техникой и удобной мебелью. На территории предусмотрены бар и ресторан, а также услуги по доставке еды. Неподалеку от базы расположен новосибирский зоопарк и цирк.
Расположена на берегу реки Иня. Гостям предлагаются номера в деревенском стиле, оснащенные всем необходимым для комфортного пребывания. Во время тура можно поисграть в бильярд или посетить горячую русскую баню. Неподалеку от базы расположены продуктовые магазины. Это место прекрасно подойдет для проведения новогодних каникул.
Это место подойдет для встречи Нового года-2023 любителям активного отдыха. Расположен комплекс по адресу: улица Ключ-Камышенское Плато, 10/1.
Всего представлено пять трасс, протяженность которых достигает 600 метров.
Это один из старейших горнолыжных комплексов. На его базе работают детская спортивная школа и гостиница, отель, сауна и кафе. Один из спусков оборудован для тех, кто катается на сноуборде. Есть одна горка для тех, кто катается на тюбинге.
В 2023 году Новосибирск получил статус новогодней столицы. К празднованию Нового года-2023 была украшена улица Ленина, где традиционно проводятся массовые гуляния. Улицу украсили с использованием цветной иллюминации — сделали светящийся потолок, вход подсветили при помощи арки.
В Театральном сквере была установлена главная городская елка. В Первомайском сквере действует новый световой фонтан с большими цветными шарами. В сквере можно посмотреть на снежные инсталляции, фигуры оленей. Гуляния будут проводиться в парке «Арена» — там установлена смотровая площадка с красивым видом на реку Обь.