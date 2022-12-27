Многие родители получили пособия на своих детей до 3 и до 8 лет в декабре 2022 года. Эти деньги им отправили досрочно за январь через Почту России и на банковские карты.
Детям от 3 до 7 лет полагается пособие от Соцзащиты. Ведомство перечисляет его с 1 по 25 число каждого месяца. Если в декабре деньги не пришли, они поступят до 25 января.
Выплатой детям от 8 до 16 лет занимается Пенсионный фонд. Они отправляют деньги единым днем – числа каждого месяца. Получатели уже должны были получить средства в декабре, но, если этого не произошло, их можно забрать в январе.
Почтовые отделения будут отдыхать только 1, 2 и 7 января 2023 года. В остальные даты россияне смогут забрать положенные выплаты.
Ведомства объединятся, чтобы назначать единое пособие для детей в 2023 году. В этой связи и даты перечислений денег будут единые.
Универсальную выплату начнут получать дети до 16 лет. Также дети от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.
Назначать пособие будут в размере 50%, 75% и 100% в зависимости от доходов семьи. На каждого члена должно приходится меньше 1 прожиточного минимума на душу населения.
Напомним, в Новосибирской области уже установили размер прожиточного минимума на 2023 года. Это 15261 рубль на детей.