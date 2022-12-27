Россияне уходят на длинные новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января 2023 года. В связи с праздниками также работать будут по графику выходных отделения почты, ПФР и Соцзащита. Но когда в таком случае придут детские пособия – в графике разбирался Atas.info.

Когда родителям поступят январские детские выплаты: Как изменятся детские пособия с 1 января 2023 года - новое универсальное: