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График выплаты детских пособий за январь 2023 года

Сегодня, 03:01
Фото: 1MI
График выплаты детских пособий за январь 2023 года
Россияне уходят на длинные новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января 2023 года. В связи с праздниками также работать будут по графику выходных отделения почты, ПФР и Соцзащита. Но когда в таком случае придут детские пособия – в графике разбирался Atas.info.

Когда родителям поступят январские детские выплаты:

Многие родители получили пособия на своих детей до 3 и до 8 лет в декабре 2022 года. Эти деньги им отправили досрочно за январь через Почту России и на банковские карты.  

Детям от 3 до 7 лет полагается пособие от Соцзащиты. Ведомство перечисляет его с 1 по 25 число каждого месяца. Если в декабре деньги не пришли, они поступят до 25 января.

Выплатой детям от 8 до 16 лет занимается Пенсионный фонд. Они отправляют деньги единым днем – числа каждого месяца. Получатели уже должны были получить средства в декабре, но, если этого не произошло, их можно забрать в январе.

Почтовые отделения будут отдыхать только 1, 2 и 7 января 2023 года. В остальные даты россияне смогут забрать положенные выплаты.

Как изменятся детские пособия с 1 января 2023 года - новое универсальное:

Ведомства объединятся, чтобы назначать единое пособие для детей в 2023 году. В этой связи и даты перечислений денег будут единые.

Универсальную выплату начнут получать дети до 16 лет. Также дети от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Назначать пособие будут в размере 50%, 75% и 100% в зависимости от доходов семьи. На каждого члена должно приходится меньше 1 прожиточного минимума на душу населения.

Напомним, в Новосибирской области уже установили размер прожиточного минимума на 2023 года. Это 15261 рубль на детей.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пособие
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