Иван Конобеев стал заместителем главы Советского района Новосибирске

Новосибирское издание "Родные берега" уточняет, что новому замглавы администрации Советского района Ивану Конобееву 42 года, он выпускник филологического факультета НГТУ, работал в новосибирских СМИ. Новосибирцы знают его как ведущего новостной программы телекомпании «НТН-4» и выпускающего редактора программы «Горчичник». Несколько лет Иван Конобеев работал редактором газеты обкома КПРФ «За народную власть!»
Будучи членом партии КПРФ, Иван Конобеев с 2015 по 2020 годы представлял интересы своих избирателей в Совете депутатов Новосибирска по округу №7, который находится в заельцовском районе.
В 2020 году стал советником мэра Новосибирска по озелененным пространствам.
В новой должности Конобеев станет курировать следующие отделы: юридический, науки и жилищных вопросов.
Ранее сообщалось, что Дмитрия Тимонова назначили на должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области, об этом стало известно на сайте правительства региона.