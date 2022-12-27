Иван Конобеев стал заместителем главы Советского района Новосибирске

Новосибирское издание "Родные берега" уточняет, что новому замглавы администрации Советского района Ивану Конобееву 42 года, он выпускник филологического факультета НГТУ, работал в новосибирских СМИ. Новосибирцы знают его как ведущего новостной программы телекомпании «НТН-4» и выпускающего редактора программы «Горчичник». Несколько лет Иван Конобеев работал редактором газеты обкома КПРФ «За народную власть!»