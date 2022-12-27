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Иван Конобеев стал заместителем главы Советского района Новосибирске

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
Иван Конобеев стал заместителем Дмитрия Оленникова, который возглавляет администрацию Советского района

В Новосибирске — новый замглавы Советского района

На днях был подписан приказ о назначении Ивана Конобеева заместителем главы администрации Советского района Дмитрия Оленникова.

Новосибирское издание "Родные берега" уточняет, что новому замглавы администрации Советского района Ивану Конобееву 42 года, он выпускник филологического факультета НГТУ, работал в новосибирских СМИ. Новосибирцы знают его как ведущего новостной программы  телекомпании «НТН-4» и выпускающего редактора программы «Горчичник». Несколько лет Иван Конобеев работал редактором газеты обкома КПРФ «За народную власть!»

Будучи членом партии КПРФ, Иван Конобеев с 2015 по 2020 годы представлял интересы своих избирателей в Совете депутатов Новосибирска по округу №7, который находится в заельцовском районе.

В 2020 году стал советником мэра Новосибирска по озелененным пространствам.
В новой должности Конобеев станет курировать следующие отделы: юридический, науки и жилищных вопросов. 

Ранее сообщалось, что Дмитрия Тимонова назначили на должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области, об этом стало известно на сайте правительства региона.

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#Политика#Новосибирск#Назначение#Замглавы#Иван Конобеев
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