Все представленные дебетовые карты достойны внимания. Стоит подробнее рассмотреть их на сайтах банков, чтобы проверить дополнительные акции и бонусы. Оформление не займет много времени, а после изготовления карты ее привезут домой. Главное, что позволяют делать такие предложения, это экономить свои же деньги благодаря кешбэку и получать скидки, особенно в тех случаях, когда покупки ведутся в сети или у партнеров банков.