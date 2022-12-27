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Какую дебетовую карту оформить для максимальной экономии

Сегодня, 05:31
Банковские карты уже давно стали неотъемлемой частью каждого современного человека.
Помимо основного удобства – бесконтактной оплаты, они позволяют экономить благодаря бонусам. Важно правильно выбрать банковское предложение, чтобы получить максимальную выгоду. Есть карты с разными бонусами. Например, овердрафт, кешбэк, процент на остаток – все это плюсы для владельца. Стоит подробнее рассмотреть, какую можно оформить карту онлайн для максимальной экономии.

Подборка выгодных предложений

Банков много, часто они меняют условия обслуживания своих клиентов и бонусы. В списке ниже собраны самые выгодные варианты, которые можно оформить дистанционно:

  • Карты «Тинькофф Банк». Очень популярны благодаря агрессивной рекламе. Есть масса предложений. Кешбэки для обычных товаров, игр, косметики и многое другое. Главное – картами удобно пользоваться. Можно снимать до 20 тысяч рублей в любом банкомате без комиссии. Есть удобно приложение, начисление средств по остатку на счете и многое другое. Саму карту привезут в любое удобное время домой. А оформление займет всего 15 минут.
  • Карта «МожноВСЁ» от Росбанка. Довольно новый финансовый продукт. Доступен выпуск таких карт, как Visa, MasterCard и МИР. Обслуживание будет бесплатным в том случае, если поступления в месяц на счет будут от 20 тысяч рублей, а траты будут выше 15 тысяч включительно. Есть кешбэк и удобное приложение.
  • «Альфа-Карта» от всем известного банка. Единственный ее минус – дизайн, она просто красная. Во всем остальном предложение достаточно выгодное и стоит внимания. Есть возможность прямо по карте открыть и накопительный счет в банке под 10% годовых. Большой кешбэк – до 33% процентов у партнеров. На все остальные покупки – 10%. При постоянном использовании карты можно открыть счет бонусных баллов. За месяц ими можно оплачивать любые покупки частично или полностью. Карту доставят домой.
  • «Умная карта Visa Gold» от Газпромбанка. При ее оформлении можно заказать вторую карту бесплатно и это очень выгодно. Выпуск и обслуживание не потребуют денег. Наличные снимать в банкоматах можно бесплатно. Есть кешбэк на все товары до 10%. Отличный выбор для молодых пар. Карту доставляют домой.
  • Дебетовая «Ozon Карта». Озон уже давно стал не просто магазином, а целой индустрией. И у него есть своя финансовая структура, выпускающая карту. Основная выгода заключается в кешбэке до 10%. А еще при покупке на портале компании можно получать скидки до 30%. То есть приобретать товары можно на целую треть дешевле. Это очень выгодно!

Что выбрать

Все представленные дебетовые карты достойны внимания. Стоит подробнее рассмотреть их на сайтах банков, чтобы проверить дополнительные акции и бонусы. Оформление не займет много времени, а после изготовления карты ее привезут домой. Главное, что позволяют делать такие предложения, это экономить свои же деньги благодаря кешбэку и получать скидки, особенно в тех случаях, когда покупки ведутся в сети или у партнеров банков.

ООО «Еком Банк», лицензия Банка России № 3542 от 15 марта 2022 года.

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