Подборка выгодных предложений
Банков много, часто они меняют условия обслуживания своих клиентов и бонусы. В списке ниже собраны самые выгодные варианты, которые можно оформить дистанционно:
Что выбрать
Все представленные дебетовые карты достойны внимания. Стоит подробнее рассмотреть их на сайтах банков, чтобы проверить дополнительные акции и бонусы. Оформление не займет много времени, а после изготовления карты ее привезут домой. Главное, что позволяют делать такие предложения, это экономить свои же деньги благодаря кешбэку и получать скидки, особенно в тех случаях, когда покупки ведутся в сети или у партнеров банков.
ООО «Еком Банк», лицензия Банка России № 3542 от 15 марта 2022 года.
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