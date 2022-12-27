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Мэр Локоть запретил в праздники расставлять железные бочки по Новосибирску

Сегодня, 08:59
Фото: atas.info
Глава Новосибирска Анатолий Локоть дал ряд распоряжений по сохранению чистоты
Глава Новосибирска Анатолий Локоть дал ряд распоряжений по сохранению чистоты в городе на новогодние праздники. Он запретил, в частности, ставить металлические бочки на главных улицах.

По поручению мэра, в мегаполисе в Новый год должны своевременно вывозить мусор и следить, чтобы баки не переполнялись. Особенно чисто должно быть в центре, в главных скверах и на Михайловской набережной.

«Нельзя допускать размещения на территориях объектов в виде металлических бочек. Их, вероятно, используют для размещения рекламы. Прошу проследить за этим», - поручил мэр Локоть в ходе аппаратного совещания 27 декабря.

Также градоначальник отметил, что горожане и гости столицы Сибири массово начнут посещать Театральный сквер, площадь Ленина и набережную в первые дни нового 2023 года. Специалисты должны уделять этим территориям пристальное внимание и убирать их.

Мэр Локоть попросил убрать весь мусор на Новый год в Новосибирске
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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Уборка#Мусор#Новый год#Алина Шефер
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