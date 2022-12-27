Мэр Локоть запретил в праздники расставлять железные бочки по Новосибирску

По поручению мэра, в мегаполисе в Новый год должны своевременно вывозить мусор и следить, чтобы баки не переполнялись. Особенно чисто должно быть в центре, в главных скверах и на Михайловской набережной.
«Нельзя допускать размещения на территориях объектов в виде металлических бочек. Их, вероятно, используют для размещения рекламы. Прошу проследить за этим», - поручил мэр Локоть в ходе аппаратного совещания 27 декабря.
Также градоначальник отметил, что горожане и гости столицы Сибири массово начнут посещать Театральный сквер, площадь Ленина и набережную в первые дни нового 2023 года. Специалисты должны уделять этим территориям пристальное внимание и убирать их.