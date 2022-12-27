atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Названа дата открытия ледового городка на набережной в Новосибирске

Сегодня, 07:06
Фото: Мэрия Новосибирска
Городок откроется на набережной
На Михайловской набережной в Новосибирске вскоре откроется ледовый городок. На аппаратном совещании вице-мэр Анна Терешкова назвала дату открытия.

Ледовый городок откроется 29 декабря в 17:00, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Эту дату согласовал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, также в Центральном парке с 4 по 8 января пройдет фестиваль снежных скульптур. Скульптуры на фестивале всегда создавали в Первомайском сквере, однако событие теперь пройдет на территории парка «Центральный». Начнется мероприятие с 4 по 25 января-2023.

Долгожданный фестиваль снежной скульптуры состоится в Новосибирске
Узнать подробнее

Участники из разных городов будут строить фигуры, а 8 января пройдет подведение итогов. Тема фестиваля - «Вся Россия в моем городе». Главный приз победителя – кубок мэра.

Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Михайловская набережная
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
Вчера, 08:48
Глава батальона «Вега» Панферов раскритиковал дебош пьяных военных
Сегодня, 01:41
Детский сад вспыхнул под Новосибирском: внутри было больше 100 малышей
Вчера, 06:16
Сбежавшая из России новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь
Сегодня, 04:32
Часть новосибирских школ уже вышли на зимние каникулы
Вчера, 03:52
Станцию метро «Спортивная» будут строить до конца марта
Вчера, 12:23