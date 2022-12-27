Названа дата открытия ледового городка на набережной в Новосибирске

Напомним, также в Центральном парке с 4 по 8 января пройдет фестиваль снежных скульптур. Скульптуры на фестивале всегда создавали в Первомайском сквере, однако событие теперь пройдет на территории парка «Центральный». Начнется мероприятие с 4 по 25 января-2023.