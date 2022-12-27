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На ремонт коммунальной инфраструктуры НСО выделили более 2 млрд рублей

Сегодня, 14:37
Фото: 1MI
Более двух миллиардов рублей получат новосибирские коммунальщики

Новосибирской области выделят 2 млрд рублей для ремонта теплосетей

С целью обновления коммунальной инфраструктуры региона, НСО получит 2,3 млрд рублей за 2023 и 2024 год.

Об объеме средств, предназначенных для осуществления реконструкции и строительства коммунальных сооружений Новосибирской области, стало известно из доклада первого заместителя Председателя Государственной Думы и, по совместительству, депутата от НСО Александра Жукова. 

"Одобрены предложения о выделении 526,3 млн рублей и 1,8 млрд рублей в 2023 и 2024 годах соответственно на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств ППК «Фонд развития территорий»", - цитирует речь депутата на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию новосибирское издание "НГС". 

Помимо этого, министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал на что будут направлены эти средства. 

По его словам, данная сумма поможет реализовать областную программу по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в НСО.

Ранее Atas.info сообщал о грядущем отключении электричества в 44-х домах Новосибирска.

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#Новосибирская область#2 миллиарда#ЖКХ#Бюджет
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