На ремонт коммунальной инфраструктуры НСО выделили более 2 млрд рублей

Об объеме средств, предназначенных для осуществления реконструкции и строительства коммунальных сооружений Новосибирской области, стало известно из доклада первого заместителя Председателя Государственной Думы и, по совместительству, депутата от НСО Александра Жукова.
"Одобрены предложения о выделении 526,3 млн рублей и 1,8 млрд рублей в 2023 и 2024 годах соответственно на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств ППК «Фонд развития территорий»", - цитирует речь депутата на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию новосибирское издание "НГС".
Помимо этого, министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал на что будут направлены эти средства.
По его словам, данная сумма поможет реализовать областную программу по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в НСО.
Ранее Atas.info сообщал о грядущем отключении электричества в 44-х домах Новосибирска.