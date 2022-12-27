На ремонт коммунальной инфраструктуры НСО выделили более 2 млрд рублей

"Одобрены предложения о выделении 526,3 млн рублей и 1,8 млрд рублей в 2023 и 2024 годах соответственно на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств ППК «Фонд развития территорий»", - цитирует речь депутата на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию новосибирское издание "НГС".