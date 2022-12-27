Роспотребнадзор будет на дому вакцинировать новосибирцев от кори

Posted 27 декабря 2022, 12:50
Published 27 декабря 2022, 12:50
Modified 27 декабря 2022, 12:57
Updated 27 декабря 2022, 12:57
Вакцинация от вируса кори будет проводится на дому в случае локализации очага инфекции.
Подобный случай произошел с читателем издания Om1.ru. Житель микрорайона «Снегири», прикрепленный к 29-й поликлинике, поделился с журналистами, как медики пришли к нему в квартиру.
«Врач сказала, что одна из соседок обратилась в больницу, и у неё подтвердили диагноз — корь. В связи с этим сейчас проводят поквартирный опрос всех жильцов, берут контактные данные и сведения о вакцинации пообещали, что будут вакцинировать на дому — по желанию, естественно», — рассказал корреспондентам мужчина.
Издание также связалось с пресс-секретарем регионального Министерства здравоохранения Светланой Шуваевой. Она подтвердила законность данного мероприятия.
«В очаге инфекции по предписанию Роспотребнадзора может проводиться вакцинация на дому», — пояснила Светлана Шуваева.
Напомним, что вирус кори передается от зараженного человека воздушно-капельным путем.
Согласно календарю профилактических прививок, прививку от кори делают в 12 месяцев, ревакцинация проходит в 6 лет и повторно до 35 лет и до 55 лет.
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