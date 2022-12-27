atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2022, 12:50

Published 27 декабря 2022, 12:50

Modified 27 декабря 2022, 12:57

Updated 27 декабря 2022, 12:57

Новосибирцев будут прививать от кори на дому

Роспотребнадзор будет на дому вакцинировать новосибирцев от кори

27 декабря 2022, 12:50
Фото: 1MI. Новосибирцев будут прививать от кори на дому

В Новосибирске прививки от кори будут ставить на дому

В условиях распространения кори в столице Сибири Роспотребнадзор разрешил прививать новосибирцев, находившихся в контакте с заболевшими, на дому.

Вакцинация от вируса кори будет проводится на дому в случае локализации очага инфекции.

Подобный случай произошел с читателем издания Om1.ru. Житель микрорайона «Снегири», прикрепленный к 29-й поликлинике, поделился с журналистами, как медики пришли к нему в квартиру.

«Врач сказала, что одна из соседок обратилась в больницу, и у неё подтвердили диагноз — корь. В связи с этим сейчас проводят поквартирный опрос всех жильцов, берут контактные данные и сведения о вакцинации пообещали, что будут вакцинировать на дому — по желанию, естественно», — рассказал корреспондентам мужчина.

Издание также связалось с пресс-секретарем регионального Министерства здравоохранения Светланой Шуваевой. Она подтвердила законность данного мероприятия.

«В очаге инфекции по предписанию Роспотребнадзора может проводиться вакцинация на дому», — пояснила Светлана Шуваева.

Напомним, что вирус кори передается от зараженного человека воздушно-капельным путем.

Согласно календарю профилактических прививок, прививку от кори делают в 12 месяцев, ревакцинация проходит в 6 лет и повторно до 35 лет и до 55 лет.

Ранее Atas.info писал о самых интересных патологиях, выявленных в Новосибирске в 2022 году.

Случай кори обнаружен в одной из новосибирских школ
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Вакцинация#Корь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика