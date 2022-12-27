Роспотребнадзор будет на дому вакцинировать новосибирцев от кори

«Врач сказала, что одна из соседок обратилась в больницу, и у неё подтвердили диагноз — корь. В связи с этим сейчас проводят поквартирный опрос всех жильцов, берут контактные данные и сведения о вакцинации пообещали, что будут вакцинировать на дому — по желанию, естественно», — рассказал корреспондентам мужчина.