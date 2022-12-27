Инцидент произошел в июле этого года в Коченевском районе. В тот день инженер энергетик одной из гос. организации отправил электромонтера чинить линию электропередач.
Инженер нарушил правила охраны труда: он неверно определил место проведения работ и не снял напряжение на электроустановке. Кроме того, подозреваемый допустил мужчину к работе без средств индивидуальной защиты.
В итоге рабочий получил удар техническим электричеством. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных повреждений он скончался.
Против инженера возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть человека. Его вскоре рассмотрит суд.
Напомним, что во время катания на лыжах в Новосибирске умер пенсионер.
Вероятной причиной мог стать сердечный приступ.