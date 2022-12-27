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Рабочего ударило электричеством на столбе под Новосибирском – кто за это ответит

Сегодня, 03:11
Фото: СУ СК по НСО
Мужчину ударило током прямо на столбе

В Новосибирской области инженера осудят за смерть рабочего от удара током

Инженер энергетик ответит в суде за смерть своего подчиненного: мужчина погиб на столбе от сильного удара током. Подробности раскрыли в СУ СК по Новосибирской области.

Инцидент произошел в июле этого года в Коченевском районе. В тот день инженер энергетик одной из гос. организации отправил электромонтера чинить линию электропередач.

Инженер нарушил правила охраны труда: он неверно определил место проведения работ и не снял напряжение на электроустановке. Кроме того, подозреваемый допустил мужчину к работе без средств индивидуальной защиты.

В итоге рабочий получил удар техническим электричеством. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных повреждений он скончался.

Против инженера возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть человека. Его вскоре рассмотрит суд.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Криминал#Погиб
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