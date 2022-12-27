Суд смягчил меру пресечения подозреваемым по делу о гибели туристов на вулкане

О переводе подозреваемых из СИЗО под домашний арест впервые сообщили во вторник, 27 декабря. Издание “Ъ” со ссылкой на собственные источники уточняет, что следствие ходатайствовало о продлении срока заключения под стражей, однако суд принял другое решение.
Напомним, что руководителя и работника новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы - ч. 3 ст. 238 УК РФ.
По версии следствия, в конце лета 2022 года турфирма организовала восхождение на вулкан Ключевская сопка для десяти человек из семи регионов России. Альпинистов сопровождали два гида, однако уже третьего сентября во время спуска на высоте более 4 тыс. метров восемь туристов и один гид сорвались со скалы.
Пятеро туристов скончались на месте, еще четырем пострадавшим успели оказать медицинскую помощь, однако спасти альпинистов не удалось.
Ранее Atas.шnfo сообщал о прошедших похоронах жителя Новосибирской области, погибшего в ходе СВО.