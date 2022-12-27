Суд смягчил меру пресечения подозреваемым по делу о гибели туристов на вулкане

По версии следствия, в конце лета 2022 года турфирма организовала восхождение на вулкан Ключевская сопка для десяти человек из семи регионов России. Альпинистов сопровождали два гида, однако уже третьего сентября во время спуска на высоте более 4 тыс. метров восемь туристов и один гид сорвались со скалы.