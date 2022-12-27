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В Новосибирске ищут сбежавшую 15-летнюю девочку

Сегодня, 07:39
Фото: группа-VK "Поисковый отряд «Поиск»"
Пропавшая 15-летная девочка из Новосибирска

15-летнего подростка ищут в Новосибирске 

О пропаже девушки стало известно во вторник, 27 декабря, благодаря публикации поискового отряда «Поиск» в одноименной группе-VK.

В сообщении уточняется, что жительница Новосибирска 2007 года рождения проживала в Заельцевском районе города. 

Ее местонахождение остается неизвестным с девятого декабря этого года. 

Поисковой отряд также дает краткое описание девушки: рост 155 см, волосы черно-рыжие, глаза карие. 

Новосибирский отряд «Поиск» и редакция Atas.info просят сообщить любую полезную для поиска информацию по телефону 8 (800) 550-71-72.

Ранее Atas.info писал о жителе Новосибирска Владимире Кузнецове, который пропал в Ленинском районе 20 декабря.

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#Общество#Новосибирск#Пропажа#15-летняя девочка#Поиск
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