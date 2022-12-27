В Новосибирске ищут сбежавшую 15-летнюю девочку

В сообщении уточняется, что жительница Новосибирска 2007 года рождения проживала в Заельцевском районе города.
Ее местонахождение остается неизвестным с девятого декабря этого года.
Поисковой отряд также дает краткое описание девушки: рост 155 см, волосы черно-рыжие, глаза карие.
Новосибирский отряд «Поиск» и редакция Atas.info просят сообщить любую полезную для поиска информацию по телефону 8 (800) 550-71-72.
Ранее Atas.info писал о жителе Новосибирска Владимире Кузнецове, который пропал в Ленинском районе 20 декабря.