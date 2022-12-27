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В Санкт-Петербурге водитель ездил по городу с трупом на крыше автомобиля

Сегодня, 08:31
Фото: Подъем
В Санкт-Петербурге водитель ездил по городу с трупом на крыше автомобиля
Полицейские задержали водителя, возившего сбитого пешехода на крыше автомобиля по Санкт-Петербургу. Мужчину уже отправили в СИЗО до суда.

Как пишут «Новые известия» со ссылкой на сайт «Подъем», инцидент произошел в ночь на 24 декабря на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы в культурной столице России. Пьяный 32-летний мужчина арендовал иномарку, чтобы доехать до дома после корпоратива и на ней сбил человека.

На допросе он признался, что не стал останавливаться так, как ничего не заметил. Он только услышал громкий стук и поехал дальше. Как оказалось, всё это время мужчина ехал по городу с трупом пешехода на крыше.

Известно, что так обвиняемый проехал ещё три километра. После он бросил автомобиль и попытался сбежать. Но его перехватили полицейские.

Мужчину задержали. Против него возбудили дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

#Алина Шефер#Происшествия#Россия#ДТП
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