В Санкт-Петербурге водитель ездил по городу с трупом на крыше автомобиля

Как пишут «Новые известия» со ссылкой на сайт «Подъем», инцидент произошел в ночь на 24 декабря на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы в культурной столице России. Пьяный 32-летний мужчина арендовал иномарку, чтобы доехать до дома после корпоратива и на ней сбил человека.
На допросе он признался, что не стал останавливаться так, как ничего не заметил. Он только услышал громкий стук и поехал дальше. Как оказалось, всё это время мужчина ехал по городу с трупом пешехода на крыше.
Известно, что так обвиняемый проехал ещё три километра. После он бросил автомобиль и попытался сбежать. Но его перехватили полицейские.
Мужчину задержали. Против него возбудили дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.