Бастрыкин отреагировал на обманутых дольщиков «Новомарусино» в Новосибирске

Как писал «Сибкрай», дело против застройщика «Новомарусино» Вадима Варвянского вернули прокурору из-за нарушений при составлении документа о предъявлении обвинения. В частности, не сходились даты, суммы контрактов, также часть доказательств по делу на момент поступления в суд и вовсе приведена в негодность.