Бастрыкин отреагировал на обманутых дольщиков «Новомарусино» в Новосибирске

Как писал «Сибкрай», дело против застройщика «Новомарусино» Вадима Варвянского вернули прокурору из-за нарушений при составлении документа о предъявлении обвинения. В частности, не сходились даты, суммы контрактов, также часть доказательств по делу на момент поступления в суд и вовсе приведена в негодность.
В связи с этим дольщики решили написать главе Следственного комитета России. Письмо ещё не успело дойти, как Бастрыкин уже отреагировал.
«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить о ситуации и проработать возможные пути решения проблемы во взаимодействии с другими ведомствами», - сообщает ведомство.
Напомним, в 2014 году жители Новосибирска вложились в долевое строительство ЖК «Новомарусино». До сих пор они не получили долгожданные ключи от своих квартир.