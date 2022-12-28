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Бастрыкин проконтролирует ситуацию с дольщиками «Новомарусино» в Новосибирске

Сегодня, 02:27
Фото: 1MI
Бастрыкин отреагировал на обманутых дольщиков «Новомарусино» в Новосибирске
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с обманутыми дольщиками из Новосибирска. Они ранее сообщили, что начали готовить к нему обращение.

Как писал «Сибкрай», дело против застройщика «Новомарусино» Вадима Варвянского вернули прокурору из-за нарушений при составлении документа о предъявлении обвинения. В частности, не сходились даты, суммы контрактов, также часть доказательств по делу на момент поступления в суд и вовсе приведена в негодность.

В связи с этим дольщики решили написать главе Следственного комитета России. Письмо ещё не успело дойти, как Бастрыкин уже отреагировал.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить о ситуации и проработать возможные пути решения проблемы во взаимодействии с другими ведомствами», - сообщает ведомство.

Напомним, в 2014 году жители Новосибирска вложились в долевое строительство ЖК «Новомарусино». До сих пор они не получили долгожданные ключи от своих квартир.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дольщик#Бастрыкин
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