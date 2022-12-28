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Экс-главе новосибирской стройкомпании продлили домашний арест

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI
Новосибирский суд продлил арест Вадиму Варвянскому

В Новосибирске экс-глава «ДЖН» останется на домашнем аресте по решению суда

Ленинский районный суд Новосибирска продлил действие домашнего ареста Вадиму Варвянскому.

На судебной сессии суда Ленинского района Новосибирска 27 декабря 2022 года было вынесено решение по продлению меры пресечения Вадиму Варвянскому. 

Экс-директор стройкомпании «Доступное жилье Новосибирск» будет находится на домашнем аресте до 11 марта следующего года. 

Помимо этого, «РБК Новосибирск» сообщает, что до сентября прошлого года Вадим Варвянский содержался под стражей в СИЗО 

Экс-директор стройкомпании «Доступное жилье Новосибирск» предъявляются обвинения в злоупотреблениями полномочиями - ч.2 ст. 201 УК РФ и уклонении от погашения задолженности -ст. 177 УК РФ.

Ранее Atas.info писал о восстановлении монумента бойцам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии в бывшем военном городке.

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#Новосибирск#Суд#Мера пресечения#Вадим Варвянский#Криминал
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