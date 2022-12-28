Экс-главе новосибирской стройкомпании продлили домашний арест

На судебной сессии суда Ленинского района Новосибирска 27 декабря 2022 года было вынесено решение по продлению меры пресечения Вадиму Варвянскому.
Экс-директор стройкомпании «Доступное жилье Новосибирск» будет находится на домашнем аресте до 11 марта следующего года.
Помимо этого, «РБК Новосибирск» сообщает, что до сентября прошлого года Вадим Варвянский содержался под стражей в СИЗО
Экс-директор стройкомпании «Доступное жилье Новосибирск» предъявляются обвинения в злоупотреблениями полномочиями - ч.2 ст. 201 УК РФ и уклонении от погашения задолженности -ст. 177 УК РФ.
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