На Ельцовской новоселье: долгострой дома № 4 завершен

«Дом по улице Ельцовской достроен силами застройщика, что всегда является самым оперативным и эффективным вариантом решения проблем дольщиков», – цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области министра строительства региона Алексея Колмакова.
Чиновник также отмечает, что в решении данного вопроса большую роль сыграла активная позиция дольщиков.
Помимо них в завершении строительства поучаствовало Правительство Новосибирской области и ресурсоснабжающие организации.
Ранее сообщалось, что в городе Обь Новосибирской области сдали первый долгострой, который удалось завершить во взаимодействии с ППК «Фонд».