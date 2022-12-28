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На Ельцовской новоселье: долгострой дома № 4 завершен

Сегодня, 07:41
Фото: 1MI
Шикарный подарок на Новый год получили дольщики Ельцовской, 4

В Новосибирске завершено строительство долгостроя на Ельцовской

Жилой долгострой по адресу Ельцовская, 4 введен в эксплуатацию, в праздники здесь отметят новоселье 140 семей.

«Дом по улице Ельцовской достроен силами застройщика, что всегда является самым оперативным и эффективным вариантом решения проблем дольщиков», – цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области министра строительства региона Алексея Колмакова.

Чиновник также отмечает, что в решении данного вопроса большую роль сыграла активная позиция дольщиков.

Помимо них в завершении строительства поучаствовало Правительство Новосибирской области и ресурсоснабжающие организации. 

Ранее сообщалось, что в городе Обь Новосибирской области сдали первый долгострой, который удалось завершить во взаимодействии с ППК «Фонд».

#Город#Новоселье#Ельцовская#Министр
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