Назван ТОП-10 лучших политтехнологов Сибири в 2022 году

Posted 28 декабря 2022, 06:43
Published 28 декабря 2022, 06:43
Modified 28 декабря 2022, 06:45
Updated 28 декабря 2022, 06:45
Издание "Новые Известия" опубликовало рейтинги участников рынка политического консалтинга по всем российским округам. Участники были отобраны по данным Российской ассоциации политконсультантов и Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. В результате экспертам и заказчикам услуг политического консультирования было предложено высказать свое мнение о 331 политтехнологе.
Наибольшее количество известных специалистов в области в области политконсалтинга оказалось в Центральном (56) и Сибирском (49) федеральных округах.
Сибирский федеральный округ, ТОП-10
Валерий Смородников
Мария Сергеева
Владимир Титенков
Михаил Халуга
Михаил Пальчик
Светлана Замарацкая
Павел Тимофеев
Дмитрий Денисов
Артем Речицкий
Сергей Вепренцев
В список вошли специалисты, не менее трех раз упомянутые экспертами, имена расположены в порядке убывания количества упоминаний. Как пишет издание, лидером голосования стал Андрей Клюзов, министр региональной политики Новосибирской области. Однако он уже вошел в топ-10 в другой категории – лучших вице-губернаторов по внутренней политике. Поэтому в этот рейтинг Клюзова включать не стали.
Упоминание новосибирского чиновника среди политтехнологов не случайно. О назначении Андрея Клюзова на должность министра региональной политики стало известно только 1 ноября. Но за его плечами многолетняя успевшая карьера в качестве одного из ведущих политтехнологов "Единой России" и множество выигранных избирательных кампаний различного уровня.