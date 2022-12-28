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Posted 28 декабря 2022, 06:43

Published 28 декабря 2022, 06:43

Modified 28 декабря 2022, 06:45

Updated 28 декабря 2022, 06:45

Лучших политконсультантов назвали коллеги и заказчики

Назван ТОП-10 лучших политтехнологов Сибири в 2022 году

28 декабря 2022, 06:43
Фото: 1MI. Лучших политконсультантов назвали коллеги и заказчики

Названы самые эффективные политтехнологи Сибири по итогам 2022 года

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Редакция "Новых Известий" составила рейтинг специалистов, работающих на рынке политического консультирования и на должностях штатных политтехнологов в партийных, государственных и коммерческих структурах. Список сформирован на основе мнений экспертов и заказчиков услуг политтехнологов

Издание "Новые Известия" опубликовало рейтинги участников рынка политического консалтинга по всем российским округам. Участники были отобраны по данным  Российской ассоциации политконсультантов и Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. В результате экспертам и заказчикам услуг политического консультирования было предложено высказать свое мнение о 331 политтехнологе.

Наибольшее количество известных специалистов в области в области политконсалтинга оказалось в Центральном (56) и Сибирском (49) федеральных округах.

Сибирский федеральный округ, ТОП-10

Валерий Смородников

Мария Сергеева

Владимир Титенков

Михаил Халуга

Михаил Пальчик

Светлана Замарацкая

Павел Тимофеев

Дмитрий Денисов

Артем Речицкий

Сергей Вепренцев

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В список вошли специалисты, не менее трех раз упомянутые экспертами, имена расположены в порядке убывания количества упоминаний. Как пишет издание, лидером голосования стал Андрей Клюзов, министр региональной политики Новосибирской области. Однако он уже вошел в топ-10 в другой категории – лучших вице-губернаторов по внутренней политике. Поэтому в этот рейтинг Клюзова включать не стали.

Упоминание новосибирского чиновника среди политтехнологов не случайно. О назначении Андрея Клюзова на должность министра региональной политики стало известно только 1 ноября. Но за его плечами многолетняя успевшая карьера в качестве одного из ведущих политтехнологов "Единой России" и множество выигранных избирательных кампаний различного уровня.

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#Политика#Выборы президента 2024#Рейтинг#Сибирский федеральный округ
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