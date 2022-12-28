Новосибирские школы-интернаты установили размер платы за детей в 2023

С 1 января 2023 года родители и опекуны будут платить 12 240 рублей в месяц за проживание и обучение детей в интернатах. Отмечается, что основной тратой является организация питания несовершеннолетних. Однако на некоторых это не возлагается.
«От оплаты освободят родителей, чьи дети проживают в интернате на постоянной основе. Также это касается сирот», - гласит в документе.
Каждый может подать заявку на освобождение от платежей за детей в интернатах. Решение примет комиссия в течение 3 дней со дня поступления обращения.
Напомним, ранее стало известно, что с 2023 года вырастет плата за детские сады в Новосибирске.