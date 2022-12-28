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Новосибирские школы-интернаты установили размер платы за детей в 2023

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI
Новосибирские школы-интернаты установили размер платы за детей в 2023
Родителям объявили размер платы за детей, находящихся в школах-интернатах в 2023 году. Приказ № 3112 подписал 27 декабря глава регионального Минобразования Сергей Федорчук.

С 1 января 2023 года родители и опекуны будут платить 12 240 рублей в месяц за проживание и обучение детей в интернатах. Отмечается, что основной тратой является организация питания несовершеннолетних. Однако на некоторых это не возлагается.  

«От оплаты освободят родителей, чьи дети проживают в интернате на постоянной основе. Также это касается сирот», - гласит в документе.

Каждый может подать заявку на освобождение от платежей за детей в интернатах. Решение примет комиссия в течение 3 дней со дня поступления обращения.

Напомним, ранее стало известно, что с 2023 года вырастет плата за детские сады в Новосибирске.

В Новосибирске плата за детские сады вырастет с 1 января 2023 года
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Цены#Алина Шефер
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