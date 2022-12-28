Новосибирцам пообещали ввести в эксплуатацию четвертый мост до конца 2023 года

"Задача - ввести объект до конца 2023 года. На объекте ведутся работы на всех фронтах, было запущено движение на реконструированном путепроводе на улице Зыряновской, смонтировано более 4 тыс. тонн металлоконструкций на правобережной развязке. Ведется работа по эстакаде основного хода", - сказал Костылевский.
Министр добавил, что правительство РФ дополнительно выделило на возведение моста 7 млрд рублей, его стоимость выросла до 25 млрд рублей.
Ранее власти региона сообщали, что намерены в декабре 2022 года открыть движение по мосту, а в начале 2023 года - полностью завершить строительные работы.
В начале декабря стало известно, что новосибирские тоннели и мосты возьмут под охрану из-за террористической угрозы.