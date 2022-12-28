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Новосибирцам пообещали ввести в эксплуатацию четвертый мост до конца 2023 года

Сегодня, 13:01
Фото: atas.info
Опоры четвертого моста
Министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский, заявил на пресс-конференции в ТАСС, что четвертый мост через Обь в Новосибирске введут в эксплуатацию до конца 2023 года.

"Задача - ввести объект до конца 2023 года. На объекте ведутся работы на всех фронтах, было запущено движение на реконструированном путепроводе на улице Зыряновской, смонтировано более 4 тыс. тонн металлоконструкций на правобережной развязке. Ведется работа по эстакаде основного хода", - сказал Костылевский.

Министр добавил, что правительство РФ дополнительно выделило на возведение моста 7 млрд рублей, его стоимость выросла до 25 млрд рублей.

Ранее власти региона сообщали, что намерены в декабре 2022 года открыть движение по мосту, а в начале 2023 года - полностью завершить строительные работы.

В начале декабря стало известно, что новосибирские тоннели и мосты возьмут под охрану из-за террористической угрозы.

В Новосибирске продлили строительство развязок к четвертому мосту до 2023 года
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#Город#Транспорт#Новосибирск#Четвертый мост#Сроки
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