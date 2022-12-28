«Реконструкцией «Универсама» назвал его владелец проект строительства высотного ЖК

По концепции, одобренной президиумом архитектурно-градостроительного совета 30 марта 2022, на небольшом участке в «тихом центре» Новосибирска планируется построить четыре здания высотой 24, 30, 60 и 76 м. Планы строительства высотного ЖК, вызвали протесты жителей 11 домов, расположенных вокруг супермаркета «Универсам». Люди считают, что строительство высотного ЖК на сотни квартир нарушит их права.
«С самого первого дня работы над проектом мы советовались с местными жителями и спрашивали их мнение: каким они хотят видеть новый «Универсам» и прилегающую территорию? На улице Ленина сильное, активное соседское сообщество. Разумеется, мы будем работать в тесном контакте с его представителями. В диалоге мы сможем сделать наш проект удобным и полезным для всех жителей центра», - утверждает Николай Стафиевский в интервью НГС.
Трудно назвать «диалогом» контакты городской власти и жителей, подписавших обращения губернатору области, прокурору, мэру Новосибирска. Бросается в глаза, как чиновники мэрии шаг за шагом продавливали решение, которое выгодно владельцу «Универсама» , не прислушиваясь к аргументам людей. Как это было с выносом проекта на общественные обсуждения на комиссии по ПЗЗ под председательством заместителя мэра начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева.
«Назначение земельного участка, на котором стоит «Универсам», позволяет уже сейчас построить апарт-отель в несколько десятков этажей — без согласований, общественных слушаний», - говорит в интервью Николай Стафиевский.
«На этой территории они сейчас построить не могут. Поскольку для этого необходимо внести изменения в проект планировки и провести перезонирование. Их желания сейчас превышают те возможности, которые им дает градостроительный регламент. В рамках регламента собственники спокойно могут снести «Универсам» и построить 4 этажа – это их право. Вопрос в том, разрешаем ли мы там жилищное строительство и снимаем ли ограничения по высотности?», - рассказывал летом главный архитектор города Александр Ложкин на встрече с жителями. Именно высотное строительство возмущает жителей соседних домов, в остальном они готовы идти на компромисс.
Кроме того, оба земельных участков размещены в зоне регулирования объектов культурного наследия 54.35.2.119, для которой установлены дополнительные ограничения.
В интервью Николай Стафиевский не обсуждает, насколько высоким будет планируемый жилой комплекс, только подчеркивая, что жилье там будет дорогим. «Говорить о планировках рано. Не скрою: это будет дорогое жилье… Это требует значительных инвестиций, которые заложены в стоимость квадратного метра». Нашумевший проект владелец «Универсама» называет его «реконструкцией», обещая сохранить магазин в новом дорогом квартале.
Примечательно, что интервью Николая Стафиевского на НГС опубликовано вскоре после того, как стало известно об инициативе жителей о создании Площади Победы перед одноименным кинотеатром, что может наложить дополнительные ограничения на высотное строительство поблизости.