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«Реконструкцией «Универсама» назвал его владелец проект строительства высотного ЖК

Сегодня, 09:17
Фото: atas.info
Построить квартал дорогого жилья на месте супермаркета "Универсам" собирается его владелец
Владелец «Универсама» на ул.Ленина Николай Стафиевский рассказал о планах строительства дорогого жилья на месте супермаркета. Концепция высотного ЖК вызвала протесты жителей 11 соседних домов. Стафиевский называет проект «реконструкцией «Универсама» и не упоминает о жилой 76-метровой высотке.

По концепции, одобренной президиумом архитектурно-градостроительного совета 30 марта 2022, на небольшом участке в «тихом центре» Новосибирска планируется построить четыре здания высотой 24, 30, 60 и 76 м. Планы строительства высотного ЖК, вызвали протесты жителей 11 домов, расположенных вокруг супермаркета «Универсам». Люди считают, что строительство высотного ЖК на сотни квартир нарушит их права.

По концепции, одобренной президиумом архитектурно-градостроительного совета планируется построить четыре здания высотой 24, 30, 60 и 76 м.

«С самого первого дня работы над проектом мы советовались с местными жителями и спрашивали их мнение: каким они хотят видеть новый «Универсам» и прилегающую территорию? На улице Ленина сильное, активное соседское сообщество. Разумеется, мы будем работать в тесном контакте с его представителями. В диалоге мы сможем сделать наш проект удобным и полезным для всех жителей центра», - утверждает Николай Стафиевский в интервью НГС.

Трудно назвать «диалогом» контакты городской власти и жителей, подписавших обращения губернатору области, прокурору, мэру Новосибирска. Бросается в глаза, как чиновники мэрии шаг за шагом продавливали решение, которое выгодно владельцу «Универсама» , не прислушиваясь к аргументам людей. Как это было с выносом проекта на общественные обсуждения на комиссии по ПЗЗ под председательством заместителя мэра начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева.  

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«Назначение земельного участка, на котором стоит «Универсам», позволяет уже сейчас построить апарт-отель в несколько десятков этажей — без согласований, общественных слушаний», - говорит в интервью Николай Стафиевский.

«На этой территории они сейчас построить не могут. Поскольку для этого необходимо внести изменения в проект планировки и провести перезонирование. Их желания сейчас превышают те возможности, которые им дает градостроительный регламент. В рамках регламента собственники спокойно могут снести «Универсам» и построить 4 этажа – это их право. Вопрос в том, разрешаем ли мы там жилищное строительство и снимаем ли ограничения по высотности?», - рассказывал летом главный архитектор города Александр Ложкин на встрече с жителями. Именно высотное строительство возмущает жителей соседних домов, в остальном они готовы идти на компромисс.

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Кроме того, оба земельных участков размещены в зоне регулирования объектов культурного наследия 54.35.2.119, для которой установлены дополнительные ограничения.

В интервью Николай Стафиевский не обсуждает, насколько высоким будет планируемый жилой комплекс, только подчеркивая, что жилье там будет дорогим. «Говорить о планировках рано. Не скрою: это будет дорогое жилье… Это требует значительных инвестиций, которые заложены в стоимость квадратного метра». Нашумевший проект владелец «Универсама» называет его «реконструкцией», обещая сохранить магазин в новом дорогом квартале.

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Примечательно, что интервью Николая Стафиевского на НГС опубликовано вскоре после того, как стало известно об инициативе жителей о создании Площади Победы перед одноименным кинотеатром, что может наложить дополнительные ограничения на высотное строительство поблизости.

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