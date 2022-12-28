Успеем? Куда сибиряки еще могут поехать в новогодние каникулы

С корабля на бал
Не будем сбрасывать со счетов Новый год в экзотической стране. У отельеров давно все готово к вашему приезду – елки наряжены и столы накрыты. Праздник будет, даже не сомневайтесь. Дело за малым – ищем подходящий тур и убиваем сразу двух зайцев: встречаем Новый год дома при -28 и улетаем поваляться на пляже.
«Сегодня из Новосибирска можно отправиться на отдых прямыми перелетами в Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ, - комментирует ситуацию ведущий специалист по зарубежным турам Алиса Марьенкова. – Сибирякам в этом отношении повезло: сейчас не каждый регион может предложить своим туристам прямые перелеты. Но несмотря на сложности, люди из разных регионов России по-прежнему едут путешествовать, не взирая на утомительные перелеты с пересадками».
Самая популярная страна отдыха для сибиряков на Новый год, конечно же, Таиланд – лететь недолго, море изумительное, цены в курортных городах низкие.
В последние годы туристы все чаще выбирают Шри-Ланка - благодаря теплому морю, сплошной экзотике и тоже весьма демократическим ценам. Новогодние туры на остров Цейлон почти все раскуплены.
В той же ценовой категории будет и Египет, где зимой все неплохо, за исключением сильных ветров и бодрящего моря – но когда это кого останавливало?
«Египта в предложениях сейчас мало, потому что появились проблемы с перелетами. Туда разрешено летать не всем авиакомпаниям», - объясняет ситуацию со страной пирамид Алиса Марьенкова.
В Арабских Эмиратах теплее, чем в Египте, но и цены повыше. Однако вполне демократичный во всех отношениях Дубай или какой-нибудь провинциальный не раскрученный эмират вполне могут стать замечательным местом для проведения зимних каникул.
Не обижают вниманием сибиряки и родное черноморское побережье. Причем, не только в России, но и в Абхазии. Прямые перелеты в Сочи из Новосибирска очень удобны. Правда, цены на проживание и питание высоковаты и в море в это время года не покупаешься. Но солнца и плюсовой температуры – сколько угодно.
Ловим горящие путевки и мониторим поисковики без перерыва.
Рождество без снега
Путевки с вылетами в первых числах января стремительно раскупаются. Еще вчера можно было найти туры на 1-2 января и даже на 31 декабря, сегодня поисковик выдает только предрождественские даты.
Тоже неплохо: цены ниже, а каникулы дольше.
Например, «Пегас» предлагает приморский Адлер с чартером «Nord Wind» при 5-часовом перелетом на 6 ночей в стандарте и без питания, разумеется с трансфером из аэропорта – всего за 15 тысяч 615 рублей. Тур начинается ранним рождественским утром и заканчивается 13 января – прихватите от рабочей недели три денечка.
Тоже Адлер, но 4 звезды и без питания с вылетом 7 января – 18 тысяч 420 рублей.
5 звезд в Дагомысе с завтраком - 33 тысячи 830 рублей, пятизвездочный санаторий с полным пансионом в Сочи – 45 тысяч 830 рублей.
Отели в центре Сочи, в Красной поляне с разными типами питания – от 70 с лишним. Тур рассчитан на 6 ночей, перевозчик снова «Nord Wind», а оператор «Пегас».
У теплого синего моря
Три звезды в Таиланде надо еще поискать – туры разлетаются, как горячие пирожки в морозный день. Краби разобран подчистую, Пхукет есть, но мало. Паттайя держится – отели наличествуют.
Например, трехзвездочный делюкс на шесть ночей с завтраком, страховкой, трансфером и в пешей доступности от пляжа Джомтьен предлагает «Библио Глобус» за 88 тысяч 561 рубль.
Если поискать, можно найти в центре Паттайи и в 150 метрах от пляжа вполне приличную «тройку» с завтраком – например, «Jomtien Garden». Получится даже дешевле 88 тысяч.
«Пятерок» очень много и в Паттайе, и на Пхукете. Начинаются они от 96 тысяч рублей за семидневный тур. Разумеется, со страховкой и прямым вылетом.
Да, кстати. Пляжную виллу на двоих, на Пхукете на 6 ночей с прямым перелетом и прочими сервисами «Библио Глобус» предлагает за 337 тысяч 173 рубля.
Арабские Эмираты из Новосибирска стартуют от 85.835 рублей за трехзвездочный отель в Рас-эль-Хайма без питания на 13 ночей. Тоже со страховками, трансфером из аэропорта и на пляж. Полетим в рождественский сочельник с оператором «Fun and Sun» прямиком в Дубай, 6 часов дороги. Цена на две с лишним недели - очень даже ничего.
Много предложений в эмират Шарджа, и тоже на 13 дней. «Тройки», «четверки» предлагают в турах от 90 тысяч за одного туриста.
А вот экзотическая и недорогая Шри-Ланка, по всему судя, на зимние каникулы уже закончилась. Остались рейсы с пересадкой. Так, 9-дневный тур в Унаватуну на двоих, да еще в двойку – 369 тысяч 56 рублей.
Обычная «пятерка» с завтраком в Хиккадуве – 525 тысяч 726 рублей.
Да ну ее, Хиккадуву эту…
Мы и в Таиланде найдем, чем заняться!
P.S. Поисковик для мониторинга туров с вылетом из Новосибирска любезно предоставило туристической агентство «Сорвемся.ру».
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