Успеем? Куда сибиряки еще могут поехать в новогодние каникулы

Не обижают вниманием сибиряки и родное черноморское побережье. Причем, не только в России, но и в Абхазии. Прямые перелеты в Сочи из Новосибирска очень удобны. Правда, цены на проживание и питание высоковаты и в море в это время года не покупаешься. Но солнца и плюсовой температуры – сколько угодно.