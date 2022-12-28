Как в России ужесточают наказание за шпионаж, диверсии и фейки об армии

Posted 28 декабря 2022, 05:19
Published 28 декабря 2022, 05:19
Modified 28 декабря 2022, 09:56
Updated 28 декабря 2022, 09:56
Судьи, как и законодатели, по мнению корреспондента, идут по пути закручивания гаек весь 2022 год. И у подозреваемых практически нет шансов остаться на время судебного разбирательства не за решеткой СИЗО.
«В первом полугодии 2021 года домашний арест как меру пресечения суд избрал относительно 4,21% удовлетворённых ходатайств, а в первом полугодии 2022-го еще реже — лишь 3,67%. Про залог судьи и вовсе забыли. В первом полугодии 2021 года под залог отпускали в 0,08% случаев, а за аналогичный период 2022 года — только 0,05%. Всего 21 человек был удостоен права быть отпущенным под залог», — пишут «Новые Известия».
По мнению автора, работа следственных органов демонстрирует удивительную системность. А изучение самых громких арестов уходящего года показало, что дела можно систематизировать и разнести по нескольким категориям: хакеры, ученые-предатели, люди, наказанные за фейки, ректоры-мошенники и админы Телеграм.
Про хакеров сегодня не пишет только ленивый. Работа по их выявлению ведется активно и вот как выглядит статистика только 2022 года.
15 января 2022 года в 14 городах России задержали хакерскую группировку «REvil» на основании запроса из США и требования Джо Байдена. В ходе обысков изъяли 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса. Группировка заражала серверы крупнейших западных и азиатских компаний, включая партнёров Apple, программами-вымогателями. «Лаборатория Касперсокого» в 2021 году признавала их самыми успешными хакерами в мире.
22 января 2022 года суд в Москве арестовал четверых членов хакерской группы «The Infraud Organisation», включая лидера Андрея Новака. Кибермошенники похищали данные кредитных карт. И снова задержания прошли при поддержке США. Американские правоохранители взялись за эту группировку ещё в 2018 году и задержали 13 человек. К тому времени хакеры нанесли ущерб на 530 млн долларов. 4 года преступники спокойно жили в России, но всё изменилось после того, как Путин и Байден обсудили вопросы кибербезопасности в Женеве летом 2021 года.
Третий запрос на арест хакеров поступил в московский суд 7 февраля: следователи МВД потребовали отправить в СИЗО шестерых хакеров по обвинению в неправомерном обороте средств платежей. На этот раз название группировки не раскрывалось, но большинство её членов имели официальное трудоустройство в обычных компаниях.
14 апреля Мещанский суд арестовал предполагаемого основателя крупнейшего в мире даркнет-рынка «Hydra Market» Дмитрия Павлова за незаконный оборот наркотиков», — пишут «Новые Известия».
Про ученых, обвиненных в предательстве
«В этом году выяснилось, что в России очень много затаившихся врагов — изменников Родины. Причём подавляющее большинство из них почему-то находится в среде учёных.
Ещё в начале февраля Приморский краевой суд приговорил с учётом смягчающих обстоятельств к 12 годам колонии строгого режима 70-летнего учёного-акустика Виктора Королёва, который по версии обвинения собрал информацию о системах обнаружения подводных лодок для передачи их другому государству.
Но это была лишь разминка, облавы начались летом. 30 июня суд в Новосибирске арестовал по подозрению в госизмене (предположительно, за чтением в Китае согласованных с ФСБ лекций) заведующего лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. В СИЗО «Лефортово» его отвезли прямо из больницы, где он лежал с раком поджелудочной железы четвёртой стадии. На следующий день после транспортировки он умер.
В августе пришла очередь главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН, профессора НГУ и НГТУ 75-летнего Анатолия Маслова. Его обвиняют в передаче данных, связанных с гиперзвуком, представляющими гостайну. Возможно, причиной ареста стала работа Маслова с учёными из Китая, США и Германии.
Закрыл летние месяцы директор института Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. Его по подозрению в госизмене арестовали в августе. Он, как и Маслов, известен своими исследованиями процессов, проходящих на гиперзвуке.
В сентябре был арестован также по подозрению в госизмене Михаил Баранов — его данные совпадают с именем бывшего топ-менеджера авиастроительной компании «МиГ». На поблажки арестованным рассчитывать не приходится: 5 сентября суд приговорил бывшего советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафонова к 22 годам лишения свободы», — делятся статистикой «Новые Известия».
Про фейки
«22 марта суд в Москве впервые арестовал и отправил в СИЗО мужчину по статье о распространении фейков про армию. Им оказался техник запасного пункта ГУ МВД Москвы Сергей Клоков. Как утверждает адвокат, все заявления о спецоперации были им сделаны исключительно в личных беседах.
В апреле за распространение фейков арестовали оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в РФ) — поводом стало выступление в палате представителей штата Аризона. После этого ему ещё инкриминировали осуществление деятельности нежелательной организации — фонда «Свободная Россия», а закончилось всё предъявлением обвинений в госизмене за критику российской власти на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.
В июле прошло задержание, получившее самое громкое продолжение: за решётку отправили московского политика Илью Яшина за стрим на YouTube о событиях в Буче. В декабре его приговорили к 8,5 годам колонии и запретили в течение 4 лет после освобождения пользоваться Интернетом», — констатируют «Новые Известия».
Газета также упоминает россиян, не являющихся политиками, которые оказались арестованными за выложенные в соцсети видео, информация которых расходится с официальной точкой зрения Миниобороны.
«Анонимные телеграм-каналы в 2022 году перестали быть анонимными. «Ростех» и «Промсвязьбанк» дружно устроили настоящую облаву на админов каналов, которые публиковали неприглядную информацию о топ-менеджерах госкомпаний. Их всех обвиняют в вымогательстве крупных сумм.
1 августа арестовали по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова журналистку Александру Баязитову, которая писала тексты для разных ресурсов как сотрудник или фрилансер, в том числе для телеграм-канала «Адские бабки». Вместе с Баязитовой арестовали по тому же делу медиатехнолога Ольгу Архарову и пиар-специалиста Инну Чурилову. Какую опасность Баязитова может представлять на свободе — не известно. С требованием выпустить Баязитову из СИЗО выступали депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов и член СПЧ Кирилл Кабанов. Но журналистку до сих пор держат за решёткой.
Через десять дней Басманный суд Москвы арестовал по подозрению в мошенничестве трёх администраторов канала «Проект «Сканер»: Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка. Создатель канала Руслан Левие к тому времени уже находился под домашним арестом по делу о дискредитации армии.
В сентябре суд отправил в СИЗО администратора канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина по заявлению директора по особым поручениям «Ростеха» и мужа Тины Канделаки Василия Боровко. В деле указано, что подозреваемый вымогал 150 тыс. рублей. На этом заявители не остановились. И в ноябре были задержаны коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский, и журналист Life Тамерлан Бигаев. По аналогичному обвинению в вымогательстве были арестованы администратор «Кремлёвского мамковеда» Станислав Садовов с отцом и администраторы «Закулисного шептуна» и «Волга Brief», делится статистикой издание «Новые Известия».