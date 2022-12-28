Как в России ужесточают наказание за шпионаж, диверсии и фейки об армии

22 января 2022 года суд в Москве арестовал четверых членов хакерской группы «The Infraud Organisation», включая лидера Андрея Новака. Кибермошенники похищали данные кредитных карт. И снова задержания прошли при поддержке США. Американские правоохранители взялись за эту группировку ещё в 2018 году и задержали 13 человек. К тому времени хакеры нанесли ущерб на 530 млн долларов. 4 года преступники спокойно жили в России, но всё изменилось после того, как Путин и Байден обсудили вопросы кибербезопасности в Женеве летом 2021 года.