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В Новосибирске электричка сбила 50-летнего мужчину

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
В Новосибирске поезд сбил мужчину

Пьяного мужчину в Новосибирске сбил поезд

На станции Новосибирск-Восточный машинист электропоезда не смог избежать столкновения с подвыпившим мужчиной.

Первое сообщение об инциденте опубликовала пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу. 

Согласно сообщению транспортных полицейских, вечером 27 декабря, предположительно подвыпивший мужчина пострадал от столкновения с поездом. Машинист электрички подавал звуковые сигналы и выполнял экстренное торможение, однако данные меры не помогли избежать столкновения. 

Сотрудники МВД отмечают, что 50-летний мужчина получил различные травмы и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Точной информации о состоянии и тяжести травм пострадавшего в данной момент нет. 

Ранее в Новосибирске школьник получил травму, катаясь на коньках на катке — взрослый мужчина сбил мальчика и не предложил ему помощь после столкновения.

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#Происшествия#Новосибирск#50-летний мужчина#Поезд#Авария
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