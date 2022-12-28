В Новосибирске электричка сбила 50-летнего мужчину

Первое сообщение об инциденте опубликовала пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Согласно сообщению транспортных полицейских, вечером 27 декабря, предположительно подвыпивший мужчина пострадал от столкновения с поездом. Машинист электрички подавал звуковые сигналы и выполнял экстренное торможение, однако данные меры не помогли избежать столкновения.
Сотрудники МВД отмечают, что 50-летний мужчина получил различные травмы и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Точной информации о состоянии и тяжести травм пострадавшего в данной момент нет.
Ранее в Новосибирске школьник получил травму, катаясь на коньках на катке — взрослый мужчина сбил мальчика и не предложил ему помощь после столкновения.