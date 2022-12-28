В Новосибирске цены на такси выросли в предновогодние дни

Также сибиряки отмечают, что даже за такие высокие цены водители не торопятся брать заказ. Все дело в том, что им выгоднее перевозить пассажиров на маленькие расстояния и получать надбавки от сервиса. Кроме того, им не охота стоять в пробках и тратить бензин.