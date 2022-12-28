В Новосибирске цены на такси выросли в предновогодние дни

По словам новосибирцев, сейчас за проезд на такси с площади Карла Маркса до Кировского района приходится платить около 250 рублей. Чтобы уехать из этой точки на правый берег переплачивают ещё на 150 рублей больше обычного.
«Из Ленинского района вызывала утром такси на площадь Ленина – цена поездки 279 рублей. Проще и дешевле, конечно, на метро доехать. В час пик за это расстояние берут уже около 400 рублей», - рассказала читательница Atas.info.
Также сибиряки отмечают, что даже за такие высокие цены водители не торопятся брать заказ. Все дело в том, что им выгоднее перевозить пассажиров на маленькие расстояния и получать надбавки от сервиса. Кроме того, им не охота стоять в пробках и тратить бензин.