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Posted 28 декабря 2022, 01:26

Published 28 декабря 2022, 01:26

Modified 28 декабря 2022, 01:28

Updated 28 декабря 2022, 01:28

Инструктора аквапарка в Новосибирске обвинили в смерти 16-летнего подростка

В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка

28 декабря 2022, 01:26
Фото: 1MI. Инструктора аквапарка в Новосибирске обвинили в смерти 16-летнего подростка
Старшего инструктора аквапарка в Новосибирске Романа Кудашкина обвинили в смерти 16-летнего посетителя. Накануне, 28 декабря, ему огласили приговор в суде.

По данным СУ СК России по Новосибирской области, трагический инцидент с подростком произошел на аттракционе «Медленная река» в аквапарке 8 января 2020 года. Ребенок плавал под присмотром спасателя, а потом в какой-то момент скрылся из виду. Он нырнул под воду и утонул.

Юный сибиряк скончался не сразу. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но безуспешно. В его гибели обвинили инструктора.

На допросе у следователей и в зале суда мужчина объяснял, что в тот день на 6 постах не хватало спасателей. Пришлось объединить зону ответственности двух постов, но следить за ними одновременно тогда не было возможным – часть аттракциона находилась вне поля зрения инструктора.

Кудашкину сначала назначили 1 год лишения свободы, а потом заменили реальный на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд
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