В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка

На допросе у следователей и в зале суда мужчина объяснял, что в тот день на 6 постах не хватало спасателей. Пришлось объединить зону ответственности двух постов, но следить за ними одновременно тогда не было возможным – часть аттракциона находилась вне поля зрения инструктора.