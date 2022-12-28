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В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка

Сегодня, 01:26
Фото: 1MI
Инструктора аквапарка в Новосибирске обвинили в смерти 16-летнего подростка
Старшего инструктора аквапарка в Новосибирске Романа Кудашкина обвинили в смерти 16-летнего посетителя. Накануне, 28 декабря, ему огласили приговор в суде.

По данным СУ СК России по Новосибирской области, трагический инцидент с подростком произошел на аттракционе «Медленная река» в аквапарке 8 января 2020 года. Ребенок плавал под присмотром спасателя, а потом в какой-то момент скрылся из виду. Он нырнул под воду и утонул.

Юный сибиряк скончался не сразу. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но безуспешно. В его гибели обвинили инструктора.

На допросе у следователей и в зале суда мужчина объяснял, что в тот день на 6 постах не хватало спасателей. Пришлось объединить зону ответственности двух постов, но следить за ними одновременно тогда не было возможным – часть аттракциона находилась вне поля зрения инструктора.

Кудашкину сначала назначили 1 год лишения свободы, а потом заменили реальный на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы.

#Алина Шефер#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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