В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка

По данным СУ СК России по Новосибирской области, трагический инцидент с подростком произошел на аттракционе «Медленная река» в аквапарке 8 января 2020 года. Ребенок плавал под присмотром спасателя, а потом в какой-то момент скрылся из виду. Он нырнул под воду и утонул.
Юный сибиряк скончался не сразу. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но безуспешно. В его гибели обвинили инструктора.
На допросе у следователей и в зале суда мужчина объяснял, что в тот день на 6 постах не хватало спасателей. Пришлось объединить зону ответственности двух постов, но следить за ними одновременно тогда не было возможным – часть аттракциона находилась вне поля зрения инструктора.
Кудашкину сначала назначили 1 год лишения свободы, а потом заменили реальный на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы.