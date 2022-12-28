В Новосибирской области школы откажутся от бумажных журналов

Сейчас учебные учреждения работают в системе «Электронная школа». Учителя вносят оценки в такой журнал, чтобы их могли удаленно видеть родители детей.
Скоро все школы региона планируют полностью перевести на цифровые журналы. Бумажные больше вести не будут.
Кроме того, в данный момент идет разработка подобных онлайн сервисов для медицины. Толчок цифровизации дали Госуслуги.
Напомним, ранее стало известно, что около 30 школ в Новосибирской области ушли на новогодние каникулы. Остальные пойдут отдыхать со дня на день.