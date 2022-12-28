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В Новосибирской области школы откажутся от бумажных журналов

Сегодня, 02:56
Фото: 1MI
Цифровые классные журналы выместят бумажные в школах Новосибирской области
Цифровые классные журналы выместят бумажные в школах Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас учебные учреждения работают в системе «Электронная школа». Учителя вносят оценки в такой журнал, чтобы их могли удаленно видеть родители детей.

Скоро все школы региона планируют полностью перевести на цифровые журналы. Бумажные больше вести не будут.

Кроме того, в данный момент идет разработка подобных онлайн сервисов для медицины. Толчок цифровизации дали Госуслуги.  

Напомним, ранее стало известно, что около 30 школ в Новосибирской области ушли на новогодние каникулы. Остальные пойдут отдыхать со дня на день.

Часть новосибирских школ уже вышли на зимние каникулы
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа
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