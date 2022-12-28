Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе

По словам читателей Atas.info, самые дешевые билеты на показ «Щелкунчика» в театре оперы и балета стоят сейчас около 3,5 тысяч рублей. И это за место на галерке.
В партере у сцены стоимость доходит до 10 тысяч рублей. Это самые лучшие места, с которых видно и слышно всю сказочную постановку. Однако ещё два года билеты туда обходились в 7 тысяч рублей.
«Наша семейная новогодняя традиция в этом году порушена. Смотреть «Щелкунчика» за такие дикие деньги не целесообразно для нас. Нужно готовиться к Новому году, покупать подарки детям и близким. И ещё не понятна причина поднятия цен. Ведь в прошлом году в амфитеатр мы покупали билет за 5 000 рублей, ещё дешевле они стоили несколько лет назад», - рассказала сибирячка Ксения.
Новосибирцы отмечают, что не многие дети готовы высидеть весь спектакль, который длится 2 часа. Поэтому у некоторых родителей нет желания платить подобные суммы.