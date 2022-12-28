atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе

Сегодня, 05:47
Фото: atas.info
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Новосибирцы начали отказываться от новогоднего балета «Щелкунчик» в НОВАТе из-за дороговизны билетов в 2022 году. Как оказалось, цены доходят до 18 тысяч рублей.

По словам читателей Atas.info, самые дешевые билеты на показ «Щелкунчика» в театре оперы и балета стоят сейчас около 3,5 тысяч рублей. И это за место на галерке.

В партере у сцены стоимость доходит до 10 тысяч рублей. Это самые лучшие места, с которых видно и слышно всю сказочную постановку. Однако ещё два года билеты туда обходились в 7 тысяч рублей.

 

Фото: с сайта НОВАТа
«Наша семейная новогодняя традиция в этом году порушена. Смотреть «Щелкунчика» за такие дикие деньги не целесообразно для нас. Нужно готовиться к Новому году, покупать подарки детям и близким. И ещё не понятна причина поднятия цен. Ведь в прошлом году в амфитеатр мы покупали билет за 5 000 рублей, ещё дешевле они стоили несколько лет назад», - рассказала сибирячка Ксения.

Новосибирцы отмечают, что не многие дети готовы высидеть весь спектакль, который длится 2 часа. Поэтому у некоторых родителей нет желания платить подобные суммы.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Новат#Цены#Театр
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
26 декабря 08:48
Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске
Сегодня, 03:22
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 05:53
Метаморфозы 2022: самые заметные изменения в повседневной жизни в уходящем году
Вчера, 08:38
В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка
Сегодня, 01:26